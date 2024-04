Brescia-Spezia e Modena-Sudtirol, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Brescia-Spezia e Modena-SudTirol sono valide per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

A quattro giornate dal termine la corsa del Brescia non è ancora finita. Gli uomini di Rolando Maran sono dentro i playoff ma sanno benissimo che, per centrarli, devono per ovvi motivi cercare di vincere il maggior numero di partite possibili. La classifica è cortissima e Pisa e Cittadella, che al momento sarebbero fuori dagli spareggi, sono distanti solamente due punti.

Ma anche lo Spezia dal proprio canto deve vincere: gli uomini di D’Angelo vedono da vicino la possibilità di uscire addirittura dai playout per conquistare quella che potrebbe essere una salvezza quasi storica per come è arrivata. E i liguri, in tutto questo, stanno bene. Da quando hanno cambiato tecnico, inoltre, hanno riacquisito quelle certezze che all’inizio dell’anno erano mancate. Una gara assai equilibrata.

Sogna i playoff anche il Modena di Bisoli, alla seconda panchina in Emilia dopo essere stato esonerato dal SudTirol poco dopo la metà della stagione. Al tecnico è stata chiesta la salvezza, e con una vittoria contro la sua ex squadra si avvicinerebbe in maniera sensibile. E il Modena è oggettivamente favorito, non solo per il fatto di giocare in casa che fa sempre la differenza, ma anche per quel valore diverso della rosa. E poi c’è il tecnico, che ha tutta l’intenzione di prendersi una rivincita nei confronti dei suoi ex dirigenti.

Come vedere Brescia-Spezia e Modena-SudTirol in diretta tv e in streaming

Brescia-Spezia e Modena-SudTirol sono in programma sabato 27 aprile. Entrambe alle 14:00 Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Brescia-Spezia

Motivazioni per entrambe, anche se diverse. E siccome lo Spezia non meriterebbe questa posizione di classifica, diciamo che questo match potrebbe finire in parità. Gara da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Van de Looi, Besaggio; Bianchi, Galazzi; Moncini.

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Mateju, Hriston, Nikolaou; Vignali, Nagy, Esposito, Elia; Verde, Kouda; Falcinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1