I pronostici di venerdì 26 aprile: Serie A, B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 26 aprile: serata di anticipi in Serie A, B, Liga, Bundesliga e Ligue 1, in campo anche altri campionati minori.

La trentaquattresima giornata di Serie A inizia con un anticipo molto importante in zona salvezza: il Frosinone ha l’occasione d’oro di tornare alla vittoria battendo la Salernitana ultima in classifica e ormai spacciata. Tre punti alla portata per la squadra allenata da Di Francesco, che in casa ha raccolto la maggior parte dei suoi punti.

In Spagna il Real Madrid dopo avere conquistato virtualmente il titolo battendo il Barcellona nel “Clasico”, potrebbe pagare dazio in casa della Real Sociedad a causa dell’imminente impegno nell’andata delle semifinali di Champions League.

Pronostici altre partite

Vittorie probabili per il Galatasaray in lotta per la vittoria del titolo turco e per il Leeds che spera nella promozione diretta in Premier League. Da gol gli anticipi di Bundesliga e Serie B Bochum-Hoffenheim e Venezia-Cremonese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Galatasaray vincente o pareggio e almeno tre gol complessivi in Adana Demirspor-Galatasaray, Super Lig, ore 19:00

Vincenti

• Frosinone (in Frosinone-Salernitana, Serie A, ore 20:45)

• Leeds (in Qpr-Leeds, Championship, ore 21:00)

• Real Sociedad o pareggio (in Real Sociedad-Real Madrid, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Hilal-Al Fateh, Saudi Pro League, ore 17:00

• Al Nasr-Ittihad Kalba, Emirati Arabi Uniti, ore 16:05

• Al Wasl-Al Jazira, Emirati Arabi Uniti, ore 18:45

• Frosinone-Salernitana, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al Itttihad-Al Shabab, Saudi Pro League, ore 17:00

• Bochum-Hoffenheim, Bundesliga, ore 20:30

• Venezia-Cremonese, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

Galatasaray vincente e almeno un gol per squadra (in Adana Demirspor-Galatasaray, Super Lig, ore 19:00)