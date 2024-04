Frosinone-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Salernitana è una partita valida per la trentaquattresima a giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

I tre punti mancheranno pure da gennaio ma il fatto che il Frosinone non conosca sconfitta da 4 partite, in cui ha ottenuto altrettanti pareggi, significa che la squadra di Eusebio Di Francesco non ha alcuna intenzione di mollare la presa. I ciociari sono attualmente terzultimi, a pari punti con l’Udinese: le altre non sono lontanissime, come non è lontano neppure il Sassuolo, che ha due punti in meno dei giallazzurri. Insomma, Soulé e compagni ci credono e non vogliono rovinare l’ottima prima parte di stagione con la retrocessione.

Per restare in corsa, tuttavia, una vittoria serve come il pane. Il Frosinone una settimana fa è uscito indenne da un campo difficile come l’Olimpico di Torino, mentre nel match precedente aveva rimontato 2 gol al Napoli al “Maradona”. Prim’ancora invece era stato capace di fermare l’assatanato Bologna davanti al proprio pubblico. Se l’obiettivo però è abbandonare quanto prima la zona rossa, Di Francesco e i suoi uomini non potranno permettersi di sbagliare la partita con la Salernitana, rassegnata alla Serie B. I granata arrivano allo “Stirpe” con l’ennesima sconfitta sul groppone – la Fiorentina, domenica scorsa, è passata 2-0 all’Arechi – e si attende solamente l’aritmetica che sancirà l’inevitabile ritorno in cadetteria a distanza di tre anni dalla storica promozione. Per Stefano Colantuono, che ha accettato l’incarico di traghettatore dopo l’esonero di Liverani – è il quarto allenatore passato quest’anno sulla panchina dei campani – non sarà semplice motivare un gruppo che ha conquistato solo 15 punti in 33 giornate di campionato, arrivando a subire ben 70 gol.

Frosinone-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

L’infermeria del Frosinone si sta man mano svuotando. Sono tornati a disposizione di Di Francesco Marchizza, Harroui e Bonifazi, ma nessuno dei tre partirà titolare. Il tecnico giallazzurro non dovrebbe modificare la formazione che domenica è scesa in campo a Torino, con il duo Soulé-Brescianini alle spalle di Cheddira.

Potrebbe ruotare diversi giocatori invece Colantuono rispetto alla gara con la Fiorentina. Di sicuro non ci sarà Candreva, che è squalificato. Sulla trequarti potrebbe rivedersi Martegani.

Come vedere Frosinone-Salernitana in diretta tv e in streaming

Frosinone-Salernitana è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Stirpe” di Frosinone e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Frosinone-Salernitana anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un match che il Frosinone non può proprio permettersi di sbagliare. I ciociari sembrano aver ritrovato solidità e fiducia nei propri mezzi nelle ultime uscite e dovrebbero riuscire a piegare una Salernitana quasi retrocessa. I gol complessivi, considerando l’atteggiamento sempre propositivo della squadra di Di Francesco e la difesa colabrodo dei granata, dovrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Frosinone-Salernitana

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Brescianini, Soulé, Cheddira.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Martegani; Ikwuemesi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1