Real Sociedad-Real Madrid è una partita valida per la trentatreesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il diciassettesimo centro in campionato di Bellingham, realizzato dal centrocampista inglese in pieno recupero, ha deciso l’ultimo Clasico tra Real Madrid e Barcellona, vinto 3-2 dai Blancos. Un gol pesantissimo, quello dell’ex Borussia Dortmund, che profuma di titolo: battendo i blaugrana, infatti, gli uomini di Carlo Ancelotti sono volati a +11 in classifica, una distanza che a sei giornate dal termine azzera qualsiasi possibilità di rimonta da parte dei catalani, ormai rassegnati a cedere lo scettro di campioni di Spagna agli acerrimi rivali.

Per le Merengues quella del “Bernabeu” è stata l’ennesima notte goduriosa, a pochi giorni dalla qualificazione alle semifinali di Champions League. Modric e compagni, nonostante il serbatoio delle energie fosse in riserva dopo i 120 minuti di Manchester, si sono tolti un’altra soddisfazione, avviandosi verso un finale che si preannuncia davvero interessante. In questo fine settimana toccherà a loro anticipare, visto che martedì prossimo è già in programma la semifinale d’andata con il Bayern Monaco. Consolidare il primato è l’obiettivo di Ancelotti, che nella trasferta di San Sebastian potrebbe tuttavia fare qualche calcolo in vista del match di Monaco di Baviera. Il Real Madrid troverà in ogni caso una Real Sociedad agguerrita, che da quando è uscita dalla Champions League per mezzo del PSG non ha più conosciuto sconfitta (quattro vittorie e due pareggi) e ha difeso il sesto posto da Betis e Valencia, che restano rispettivamente a -3 e -5.

Imanol nella gara coi Blancos difficilmente potrà schierare Mendez, mentre Ancelotti medita di ruotare diverse giocatori. Potrebbero restare in panchina Mendy, Kroos, Tchouaméni e Bellingham.

Come vedere Real Sociedad-Real Madrid in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Real Madrid, valida per la trentatreesima giornata della Liga, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Real Madrid ha il titolo praticamente in tasca e si reca a San Sebastian con la testa alla gara con il Bayern in Champions League. Non sarebbe una sorpresa se i baschi riuscissero ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Real Madrid

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Javi Galán; Zakharyan, Zubimendi, Merino, Barrenetxea; Kubo, Oyarzabal.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García; Valverde, Modric, Camavinga; Rodrygo, Joselu, Vinícius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1