Lotto sbancato in questo modo: il totale tocca gli 80mila euro

Lotto sbancato in questo modo: il totale delle vincite sfiora gli 80mila euro. Ecco dove è successo e come sono riusciti a centrare il colpo grosso

Lotto e 10eLotto ancora al centro delle cronache. E stavolta è tutto chiuso all’interno di una regione. Una delle più fortunate, possiamo dire serenamente, una di quelle che quasi a cadenza settimanale ci regala delle perle da raccontare. Insomma, tutto sistemato e tutto fresco per il Lazio, che non perde mai l’occasione di entrare di prepotenza nelle nostro cronache.

Entrambi i giochi citati prima, così come viene raccontato da Agimeg.it, sono stati i protagonisti di vincite decisamente importanti, da capogiro oseremmo dire. E quindi andiamo a vedere insieme, nel dettaglio, classificandole e dividendole tra i due giochi in questione, di cosa stiamo parlando.

Lotto e 10eLotto, ecco i colpi importanti

Sono due quelli che hanno regalato la vincita maggiore: una a Roma e l’altro a Veroli, in provincia di Frosinone. Due terni secchi, una sulla ruota nazionale e l’altro nella Capitale d’Italia, dal valore di 22.500euro. Totale, quindi, 45mila euro. E ovviamente non è finita qui, come potete ampiamente immaginare. Ah, dimenticavamo: volete sapere a quanto ammontavano le giocate? Accontentati: parliamo di 5 euro a schedina.

Un altro terno, in questo caso dal valore di 9mila euro, è stato realizzato a Terracina, in provincia di Latina. Chiuso il capitolo Lotto, quindi, passiamo invece al 10eLotto: a Castelnuovo di Porto, comune in provincia di Roma, con un 3 (e non sappiamo davvero come) sono stati vinti 7.650euro. Stessa somma a Colfelice, a Frosinone, dove i soldi in questo caso sono arrivati con un 6. Chiudono il cerchio clamoroso le due vincite centrate sempre a Terracina e a Fiumicino: 5mila euro per ogni giocata. Un Lazio che ha davvero sbancato in quest’ultimo concorso. Infine, ribadiamo comunque, che non è che si vinca sempre. Anzi, è solamente una minima parte che riesce, con questo tipo di giocate, a vincere qualcosa. Il 90%, e forse più, alla fine perde sempre. Quindi quando giocate non pensate di vincere, ma fatelo solamente con la voglia di passare qualche minuto del vostro tempo sognando qualcosa di incredibile che difficilmente succederà.