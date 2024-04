Reggiana-Modena, Serie B: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Reggiana-Modena è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La salvezza è a un passo. E neppure la zona playoff, classifica alla mano, sembra irraggiungibile. Il campionato potrebbe ancora riservare qualche sorpresa – sia in positivo che in negativo – a Reggiana e Modena, al momento appaiate a quota 43 punti, quando mancano tre giornate alla fine della regular season di Serie B.

Parliamo, in fin dei conti, di due squadre che la scorsa estate si erano prefissate obiettivi ambiziosi dopo aver costruito delle rose di tutto rispetto. Le aspettative, tuttavia, sono state in parte deluse, a causa dei troppi alti e bassi. La Reggiana, ad esempio, nel momento clou della stagione si è smarrita, incassando tre sconfitte di fila di cui una pesantissima contro il Cosenza due settimane fa (0-4), che ha provocato anche la contestazione da parte dei tifosi. Alessandro Nesta quella sera aveva promesso una reazione che è puntualmente arrivata: sabato i granata sono andati a vincere in casa del Palermo, espugnando 2-1 il “Barbera” e garantendosi una buona fetta di salvezza. Molto discontinuo anche il Modena, che qualche settimana fa hanno dovuto cambiare allenatore – via Bianco, dentro Bisoli – per tirarsi fuori da una situazione che era diventata davvero complicata. I Canarini sono tornati a vincere soltanto nell’ultimo turno, battendo 1-0 il Sudtirol e mettendo fine a un digiuno di successi che andava avanti addirittura da gennaio.

Reggiana-Modena: le ultime notizie sulle formazioni

Nesta deve rinunciare allo squalificato Marcandalli, che verrà sostituito da Szyminski. Non dovrebbero esserci altre novità rispetto alla gara di Palermo. L’unico ballottaggio è in porta tra il rientrante Bardi e Satalino.

Dall’altro lato, Bisoli ritrova Riccio, assente contro il Sudtirol per squalifica. A sinistra invece Corrado è favorito nel duello con Cotali. Davanti Strizzolo e Abiuso supportati da Palumbo.

Come vedere Reggiana-Modena in diretta tv e in streaming

Reggiana-Modena è in programma mercoledì alle 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Nessuna delle due ha voglia di perdere. Ed un punto potrebbe fare comodo ad entrambe, consentendogli di avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo salvezza. Immaginiamo una gara equilibrata, sulla falsariga dell’andata, quando il derby fu deciso da un gol di Bozhanaj (finì 2-1 per il Modena). Le reti complessive, stavolta, saranno verosimilmente meno di tre.

Le probabili formazioni di Reggiana-Modena

REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Libutti, Rozzio, Szyminski; Fiamozzi, Bianco, Kabashi, Pieragnolo; Melegoni, Portanova; Gondo.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Riccio, Zaro, Pergreffi, Corrado; Battistella, Santoro, Magnino; Palumbo; Strizzolo, Abiuso.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1