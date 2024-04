Gratta e Vinci, 2 milioni di euro: il grande classico non perdona

Gratta e Vinci, il grande classico non perdona: 2 milioni di euro portati a casa con il tagliando più amato dagli italiani. Ecco i dettagli della giocata clamorosa

Un sogno che si avvera e non abbiamo nessuna paura di essere smentiti. Un sogno che inizia andando a comprare il Gratta e Vinci e che si chiude pochi minuti dopo, alla fine del passatempo. Che in questo caso è qualcosa di diverso, non è solamente un gioco per superare qualche minuto con un pensiero, ma l’occasione per il cambio totale di vita. Insomma, un sogno che si avvera.

Immaginate di grattare un biglietto e di trovare la vincita massima. Anche con quelli da 5 euro andrebbe bene visto che di solito mettono in palio 500mila euro che sono una fortuna. Ma immaginate di farlo con uno che costa 10euro e che quindi mette come regalo massimo la clamorosa cifra di 2milioni di euro. Ed è proprio questo quello che è successo ad un fortunato giocatore di Avezzano, in provincia de L’Aquila. Così come ci viene raccontato da Agimeg.it. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Gratta e Vinci, il Miliardario Maxi è il protagonista

E come ti sbagli? Quando ci sono i miliardi da prendere, di mezzo c’è sempre il Miliardario Maxi. Quello in mezzo della famiglia, tra il Miliardario (che costa 5 euro) e il Mega (che ne costa 20). Lui fa il suo, facendo investire solamente dieci euro e regalando quello che si sogna per tutta la vita. La vincita da 2 milioni di euro.

Non ha avuto bisogno di moltiplicatori, né di bonus, di nulla. Nella ricevitoria in via S. Cataldi 140 sotto un numero, non sappiamo quale, quindi non vi possiamo aiutare, è apparsa la cifra di 2milioni di euro. Non trapela altro, non trapela il fatto se si conosce o meno l’identità del giocatore. Quello che c’è di sicuro e che la vincita ci sia stata. Ma quanto realmente incasserà l’uomo in questione? Per via della tassa sulla fortuna, che toglie il 20% del totale, a casa realmente porterà 1,6milioni di euro. Siamo convinti che sarà felice lo stesso.