Tennis, Zverev passione Italia: il flirt da Metaverso sconvolge i tifosi

Tennis, i numerosissimi indizi convergono in questa direzione: sirene del gossip a tutto spiano, è nata una nuova coppia.

Chi vive i dietro le quinte dei tornei Atp dice che sia uno dei più antipatici. Che non sia proprio alla mano, ecco, che abbia la puzza sotto il naso. Sta di fatto che al Foro Italico, però, ha fatto di tutto per accattivarsi la simpatia del pubblico romano e per entrare nel cuore degli spettatori che lo hanno visto trionfare su quel magico campo di terra rossa incastonato tra statue dal passato glorioso.

Alexander Zverev, Sascha se lo preferite, ha “imitato” Jannik Sinner, durante la cerimonia di premiazione degli Internazionali d’Italia di cui è stato campione indiscusso. E ha quindi regalato, per ovvie ragioni, qualche sana risata al pubblico presente al villaggio del tennis allestito a due passi dall’Olimpico e dal cuore pulsante della Capitale. Ora che è tutto finito ci sta anche regalando, come se non bastasse, una gran bella dose di gossip e di pettegolezzi, che non guastano mai.

Già, perché proprio il tennista di Amburgo, che in finale si è imposto contro Nicolas Jarry, sarebbe al centro di una storia che sulla carta pare assurda, ma che a conti fatti potrebbe non esserlo, non fosse altro per i numerosissimi indizi che sembrerebbero convergere, appunto, in questa direzione. Tenetevi pronti, allora: quello che stiamo per rivelarvi potrebbe sconvolgervi.

Tennis, al Foro nasce la coppia che non ti aspetti

A sganciare la bomba è stato Dillinger News di Fabrizio Corona, certo che il re del Foro abbia un flirt nientepopodimeno che con Chiara Ferragni. Tutti i pezzi di cui disponiamo, messi insieme, sembrerebbero comporre in effetti un puzzle impeccabile, per quanto possa all’apparenza sembrare improbabile. Da Metaverso, quasi.

A partire dal fatto che l’influencer, fresca di addio al marito Fedez, era presente agli Internazionali d’Italia. Non ha mai mostrato il benché minimo interesse nei confronti del tennis, eppure era lì, in finale, a godersi l’ultimo atto. C’è, poi, il fatto che i due si seguano sui social network. Pur essendo Chiara la regina dei social segue pochissime persone ed è davvero singolare che sia follower proprio di un atleta di cui mai si era curata in passato. Sarebbe stata lei ad iniziare a seguire lui e Sascha – che, è giusto sottolinearlo, ha una storia con l’attrice tedesca Sophia Thomalla – avrebbe subito ricambiato il follow.

In ultimo, l’indizio più schiacciante. La Ferragni si è scattata, nei giorni del torneo romano, una foto dal terrazzo dello stesso hotel in cui alloggiano i tennisti che giocano al Foro. I due presunti piccioncini avrebbero dormito, quindi, nello stesso albergo. Che lo abbiano fatto insieme o meno, tocca ai posteri decretarlo.