Tennis, senza veli su Playboy: corto circuito assicurato

Tennis, le fotografie comparse su Playboy hanno lasciato tutti senza fiato: un servizio davvero indimenticabile.

Certe cose non si dimenticano. È davvero impossibile togliersele dalla testa. Men che meno se si tratta di foto comparse tra le pagine della rivista erotica per eccellenza, vale a dire Playboy. Quelle sì, che sono destinate a rimanere impresse a lungo. Addirittura per sempre, in alcuni casi.

Quelle di Sophia Thomalla, questo è poco ma sicuro, avranno per sempre un posto speciale nel cuore dei lettori del periodico statunitense. Perché quel servizio, cosa che non ci stupisce affatto, ha lasciato il segno in tutti, nessuno escluso. La bella attrice tedesca era già nota al grande pubblico per via della sua carriera, ma quell’esperienza irripetibile contribuì a renderla ancor più popolare. E lo divenne ulteriormente, con i riflettori e i paparazzi puntati addosso, quando iniziò a frequentare il calciatore che oggi è fidanzato con Diletta Leotta, ossia il portiere del Newcastle United Loris Karius. Oggi non stanno più insieme, ma la fama dell’attrice e presentatrice televisiva non ha minimamente risentito di questa rottura. La bella Sophia ha un ruolo di primissimo piano nella tv tedesca e fa anche coppia fissa con un altro campione, vale a dire il campione di tennis Alexander Zverev.

La Thomalla non si trova al momento a Parigi, dove il Roland Garros è ufficialmente entrato nel vivo, perché impegnata in Thailandia per ragioni lavorative. Sta comunque sostenendo il suo fidanzato, che lo scorso anno si era infortunato proprio a Parigi, anche a distanza, in tutti i modi possibili e immaginabili.

Tennis, Sophia Thomalla e quel servizio indimenticabile su Playboy

Non è raro che lady Zverev posti sui social network scatti bollenti. È del tutto evidente che le piaccia farsi notare e che sia talmente sicura di sé da non avere il benché minimo problema quando si tratta di mostrarsi in un certo modo.

Non avrebbe mai posato per Playboy, d’altra parte, se così fosse stato. Le foto che si fece scattare per la rivista erotica riscossero, invece, un successo incredibile. Alcune più di altre, per ovvie ragioni, ma tutte, indistintamente, rendevano perfettamente giustizia alla sua incredibile bellezza e al suo corpo da paura.

Gli scatti senza veli lasciarono senza parole i lettori e continuano a far furore ancora oggi, quando qualcuno li rispolvera e li posta sui social network. Perché sarà pure passato un bel po’ di tempo da quel servizio – era il 2018 quando Sophia si presentò alla corte di Hugh Hefner – ma certe cose, come appunto dicevamo prima, non si dimenticano mai e poi mai.