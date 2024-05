Playoff Serie C, partite 21 maggio: regolamento, pronostici

Playoff Serie C, entra nel vivo la postseason con l’ingresso delle tre squadre che hanno chiuso seconde nei rispettivi gironi: notizie, regolamento e pronostici.

L’epilogo è ancora lontano ma i playoff di Serie C stanno man mano entrando nel vivo. In questo turno, che è il secondo della Fase Nazionale, entrano in scena anche le seconde classificate dei tre gironi, vale a dire Padova, Torres e Avellino, che se la vedranno rispettivamente con Vicenza, Benevento e Catania. In caso di pareggio al termine dei 180 minuti, come nel turno precedente, non sono previsti né supplementari né rigori. Avanzerà alla Final Four la squadra che si è piazzata meglio in classifica.

Tra le sfide più intriganti c’è sicuramente quella tra il Benevento di Gaetano Auteri, reduce da due match assai equilibrati con la Triestina, e la Torres, arrivata seconda nel girone B dietro all’inafferrabile Cesena. I sanniti, dopo aver zoppicato in regular season puntano sull’esperienza per un ritorno immediato in cadetteria, i sardi invece sognano quella che sarebbe la loro prima promozione in Serie B. Come spesso avviene in questi casi, il fatto che gli ospiti abbiano giocato oltre 20 giorni fa non è necessariamente un vantaggio, motivo per cui i giallorossi sembrano leggermente favoriti in un match in cui anche la Torres segnerà verosimilmente un gol. Un discorso simile lo si può fare per l’elettrizzante derby veneto tra Vicenza e Padova, che si ritrovano faccia a faccia dopo essersi scontrate in regular season (i biancoscudati hanno chiuso con 7 punti in più).

Gli uomini di Stefano Vecchi sono apparsi solidissimi nella doppia sfida con il Taranto (0-1 e 0-0) ma contro la seconda forza del girone B dovranno fare qualcosa in più dal punto di vista offensivo. I due precedenti stagionali non aiutano a decifrare questo derby, dal momento che sono terminati entrambi in pareggio (1-1). E non è da escludere che la gara del “Menti” si chiuda con un nuovo nulla di fatto.

Le previsioni sulle altre partite

L’altro accoppiamento da attenzionare è quello tra Catania e Avellino. Due grandi piazze del Sud Italia che dopo anni difficili vogliono tornare al più presto in una categoria più consona al loro blasone.

Il Catania partecipa alla postseason grazie alla vittoria della Coppa Italia Serie C ma nel turno precedente si è imposto a fatica sull’Atalanta Under-23. Gli etnei dopo aver vinto all’andata hanno perso con lo stesso risultato (0-1) nel ritorno, passando solo in virtù del migliore piazzamento. L’Avellino invece entra in gioco solamente adesso dopo aver chiuso il campionato in crescendo (ed approfittando anche della penalizzazione di 4 punti inflitta al Taranto). Gli irpini, allenati da Michele Pazienza, in ogni caso hanno vinto entrambi gli scontri stagionali (0-2 e 5-2) e dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta al “Massimino” in una gara che non si preannuncia movimentata.

Chiudiamo con la sfida tra Juventus Next Gen e Carrarese. I giovani bianconeri hanno fatto l’impresa a Caserta ribaltando la sconfitta subita all’andata e sembrano in grado di creare qualche problema anche ai giallazzurri di mister Calabro, che tuttavia si sono aggiudicati di misura entrambe le gare di stagione regolare.

Playoff Serie C: possibili vincenti

Benevento (in Benevento-Torres)

Avellino o pareggio (in Catania-Avellino)

Carrarese o pareggio (in Juventus NG-Carrarese)

Le partite da almeno un gol per squadra

Benevento-Torres

Vicenza-Padova

Serie C: le partite da meno di tre gol complessivi

Juventus NG-Carrarese

Catania-Avellino