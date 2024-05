I pronostici di martedì 21 maggio: playoff Serie B e altri campionati

I pronostici di martedì 21 maggio: ci sono i playoff di Serie B, Serie C e Ligue 2, in campo anche altri campionati in giro per il mondo.

Le semifinali di andata dei playoff di Serie B proseguono questo martedì con la sfida tra Catanzaro e Cremonese. A differenza del turno precedente, la sfida si gioca sui 180 minuti, al termine dei quali in caso di parità di punteggio passerà la squadra meglio classificata, in questo caso i grigiorossi.

Per il Catanzaro sarebbe quindi molto importante centrare la vittoria potendo contare sulla spinta dei suoi tifosi, per poi avere maggiori chance al ritorno.

Pronostici altre partite

Si gioca anche negli Emirati Arabi Uniti dove promettono gol a valanga Al-Nasr Dubai CSC-Ajman Club, Ittihad Kalba FC-Al-Wasl FC e Shabab AL Ahli-Baniyas Club e nella prima divisione dell’Arabia Saudita, ormai alle battute finali. In ottica promozione occhio alle possibili vittorie interne di Al Orubah e Al Adalh.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Catanzaro vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Catanzaro-Cremonese, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Al-Wasl FC (in Ittihad Kalba FC-Al-Wasl FC, Emirati Arabi Uniti, ore 19:00)

• Shabab AL Ahli (in Shabab AL Ahli-Baniyas Club, Emirati Arabi Uniti, ore 19:00)

• Al Orubah (in Al Orubah-Al Jabalain, Prima Divisione Arabia Saudita, ore 20:00)

• Al Adalh (in Al Adalh-Al Ohod, Prima Divisione Arabia Saudita, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al-Nasr Dubai CSC-Ajman Club, Emirati Arabi Uniti, ore 16:10

• Ittihad Kalba FC-Al-Wasl FC, Emirati Arabi Uniti, ore 19:00

• Shabab AL Ahli-Baniyas Club, Emirati Arabi Uniti, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Catanzaro-Cremonese, Serie B, ore 20:30

• Nac Breda-Emmen, Eredivisie – spareggi, ore 18:45

Il “clamoroso”

Al-Nasr Dubai vincente e almeno un gol per squadra (in Al-Nasr Dubai CSC-Ajman Club, Emirati Arabi Uniti, ore 16:10