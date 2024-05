Catanzaro-Cremonese, playoff Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Catanzaro-Cremonese è una partita valida per l’andata delle semifinali dei playoff di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Semifinale conquistata con il brivido per il Catanzaro di Vincenzo Vivarini, che sabato scorso nella sfida con il Brescia si è salvato solo grazie ad un gol di Donnarumma nell’ultima azione valida prima del fischio finale. L’esperto attaccante giallorosso, man of the match insieme al portiere Fulignati, ha riacciuffato i lombardi a tempo praticamente scaduto realizzando portando il match ai tempi supplementari, dove successivamente i calabresi hanno dilagato, prima con Brignola e poi con capitan Iemmello (4-2).

La quinta forza del campionato di Serie B adesso dovrà vedersela con la Cremonese di Giovanni Stroppa, che ha concluso la regular season al quarto posto e con sette punti in più rispetto alle Aquile. In caso di parità al termine dei 180 minuti, dunque, saranno i grigiorossi a staccare il pass per la finalissima dei playoff contro una tra Palermo e Venezia. Stroppa, che una postseason l’ha già vinta due anni fa alla guida del Monza, spera che la settimana di stop abbia giovato ai suoi uomini, arrivati un po’ con il fiatone nel momento clou della stagione. La Cremonese, infatti, a partire dallo scorso marzo ha iniziato a rallentare, fallendo così l’obiettivo della promozione diretta. Nell’ultimo mese Vazquez e compagni hanno ottenuto solamente due vittorie in sei partite, avendo la meglio solo su Pisa e Cittadella e non riuscendo a tenere il passo del Como. Con il Catanzaro nella stagione regolare sono andate in scena due sfide equilibratissime. Forse anche troppo, visto che entrambe sono terminate con il risultato di 0-0.

Catanzaro-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

Vivarini deve fare a meno del solo Situm. Per il resto, non sarebbe una sorpresa vedere in campo gli stessi 11 che hanno affrontato sabato il Brescia. Davanti la coppia Iemmello-Biasci, con Donnarumma pronto a subentrare nella ripresa.

Dall’altro lato, Stroppa sceglierà il 3-5-2: in attacco Vazquez e Tsadjout, il norvegese Johnsen invece giocherà a centrocampo, nel ruolo di mezzala. Assenti Afena-Gyan, Sarr e Ravanelli.

Come vedere Catanzaro-Cremonese in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Cremonese è in programma martedì alle 20:30 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Il fatto che il Catanzaro sia rimasto in campo 120 minuti tre giorni fa potrebbe incidere su un match che ad ogni modo si preannuncia aperto. La sensazione è che i calabresi siano in grado di gettare ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo, evitando quantomeno la sconfitta. Prevediamo equilibrio, come del resto è avvenuto in campionato, anche se stavolta le due squadre dovrebbero segnare almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Cremonese

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Scognamillo, Antonini, Brighenti, Veroli; Sounas, Pontisso, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Marrone; Ghiglione, Pickel, Majer, Johnsen, Quagliata; Vazquez, Tsadjout.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1