Partite gratis su DAZN: si parte venerdì 26 gennaio

Partite gratis su Dazn: l’annuncio è ufficiale ed è arrivato direttamente dall’amministratore delegato della piattaforma streaming. Ecco quando si comincia e il programma

Da venerdì 26 gennaio su Dazn si potranno iniziare a vedere in maniera del tutto gratuita alcune partite. Lo ha annunciato lo stesso amministratore delegato della piattaforma streaming che i diritti del campionato italiano in un’intervista rilasciata a Repubblica. Un modo per far capire a tutti la qualità del prodotto e quindi incentivare i nuovi abbonati.

Non servirà nulla: basterà solamente registrarsi al sito e lo stesso vi dirà quali partite si potranno seguire senza sganciare nemmeno un euro. Il debutto è assai vicino, visto che si parte proprio questo venerdì con una bella e interessante partita di Fa Cup: Tottenham-Manchester City. Diciamo che lo spettacolo è assicurato. Poi ci sono Liga, partite del campionato femminile e anche diverse amichevole. E tra queste spicca tra tutte quella tra l’Inter Miami e l’Al Nassr. Direte voi, e cosa potrebbe interessare? Beh, per i meno attenti: sarà forse una delle ultime sfide tra Messi e Cristiano Ronaldo.

Partite gratis su Dazn, l’elenco completo

Per il momento Dazn ha reso pubblici gli eventi che si potranno guardare in maniera gratuita fino al prossimo 8 febbraio. E ce ne stanno diversi, come detto, e alcuni anche abbastanza interessanti. Per ora si punta molto alla Serie A femminile e ci sono in programma oltre il match già citato prima anche una partita della Liga spagnola e una del campionato portoghese. Sotto, comunque, potrete leggere la lista completa con tutte le date già messe in calendario.

Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA CUP)

Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A Femminile)

Lunedì 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (Champions League Women’s)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (LALIGA)

Giovedì 1° febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A Femminile)

Sabato 3 febbraio: Porto – Rio Ave (Liga Nos Portugal)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup)