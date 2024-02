Sheffield United-Aston Villa è una partita valida per la ventitreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Dopo aver evitato la sconfitta all’ultimo respiro con il West Ham, il fanalino di coda Sheffield United è tornato a perdere. Nel turno infrasettimanale le Blades hanno incassato il sedicesimo k.o. del loro campionato – 3-2 contro il Crystal Palace – restando inchiodate all’ultimo posto della classifica di Premier League, a quota 10 punti. Ancora troppo pochi per poter ritornare a vedere la luce: basti pensare che il Luton quartultimo, che ha anche una gara da recuperare, ne ha ben nove in più rispetto agli uomini di Chris Wilder.

La sensazione è che neppure il cambio di guida tecnica – l’esperto allenatore di Stocksbridge, che aveva già guidato lo Sheffield United dal 2016 al 2021, in autunno ha preso il posto di Paul Heckingbottom – possa evitare una retrocessione, “annunciata” ormai dalla scorsa estate. Stando alle quote dei bookmaker i biancorossi, appena tornati in massima serie dopo due anni di purgatorio, sono spacciati. Parliamo, del resto, di una squadra che in 22 partite ha ottenuto solo due vittorie, che ha subito una quantità enorme di gol (54) e che ha troppa poca qualità per poter sperare di mantenere la categoria. In questo fine settimana le Blades avranno a che fare con l’Aston Villa di Unai Emery, “ferito” dalla sconfitta interna con il Newcastle, che nel turno infrasettimanale ha interrotto la lunga striscia di risultati positivi al Villa Park (in campionato) da parte della squadra allenata dal tecnico basco.

La flessione dei Villans

Il pesante 3-1 nella sfida con i Magpies non ha fatto altro che confermare la preoccupante flessione dell’Aston Villa, che nelle due partite precedenti non era andato al di là di due pareggi con Everton (Premier League) e Chelsea (FA Cup), senza segnare neanche un gol.

Sconfitta che inoltre ha permesso al Tottenham, che nel frattempo ha avuto la meglio nel derby col Brentford, di superare i Villans al quarto posto: adesso entrambe hanno 43 punti, ma gli Spurs sono davanti grazie alla migliore differenza reti. La Premier League, in ogni caso, è ancora molto lunga e siamo certi che un allenatore preparato come Emery saprà risolvere i problemi che in questo momento attanagliano la sua squadra.

Come vedere Sheffield United-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sheffield United e Aston Villa è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La sfida con lo Sheffield United, che lo scorso dicembre riuscì clamorosamente a strappare un punto al Villa Park (1-1), sembra capitare a fagiolo per la squadra di Emery, ansiosa di riscattare la brutta sconfitta con il Newcastle. L’Aston Villa dovrebbe tornare al successo in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Aston Villa

SHEFFIELD UNITED (4-5-1): Foderingham; Bogle, Ahmedhodzic, Robinson, Trusty; McAtee, Hamer, Souza, Slimane, Brereton Diaz; McBurnie.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Lenglet, Moreno; Bailey, Kamara, Douglas Luiz, McGinn; Diaby, Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2