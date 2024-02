Brescia-Cittadella e Cosenza-Pisa, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Brescia-Cittadella e Cosenza-Pisa sono valide per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Non vince dallo scorso 13 gennaio il Brescia, quando sul campo del Modena si impose per 2-1. Da quel momento in poi un pareggio interno contro il SudTirol e la sconfitta – che ci può stare – sul campo della Cremonese. Gli uomini di Maran, sono quindi chiamati ad una importante inversione di marcia per cercare di entrare nella zona playoff. E contro il Cittadella annusano il colpaccio.

Sì, perché gli uomini di Gorini dopo aver disputato una prima parte di annata davvero clamorosa, vengono da due sconfitte di fila contro Ternana e Sampdoria. Hanno sicuramente over-performato i veneti, e adesso stanno pagando dazio. Potrebbero cadere di nuovo.

Il Cosenza invece è in forma. E anche sul mercato si è mosso chiudendo proprio nell’ultimo giorno il colpo Antonucci dallo Spezia. Un innesto importante per la formazione di Caserta che in casa contro il Pisa parte con tutti i favori del pronostico. Qualora i calabresi dovessero riuscire a trovare la vittoria sarebbe la terza di fila a aprirebbe degli scenari importanti per il futuro. I playoff non sarebbero poi così lontani. Quindi occhio a questo colpo che anche per quello che è il momento della formazione di Aquilani ci sta.

Come vedere Brescia-Cittadella e Cosenza-Pisa in diretta tv e in streaming

Brescia-Cittadella e Cosenza-Pisa sono in programma sabato 3 febbraio. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Brescia-Cittadella

Brescia favorito che potrebbe sfruttare il momento critico del Cittadella e prendersi tre punti importanti per il proprio obiettivo. Gli uomini di Maran in casa poi hanno costruito il maggior numero di punti fino al momento. Sì, ci sta una vittoria lombarda.

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Papetti, Adorni, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Bjarnason, Galazzi; Moncini.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Tessiore; Pittarello, Pandolfi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1