Juventus-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Salernitana è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Una vittoria, una soltanto per scacciare definitivamente la paura ed ottenere la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Alla Juventus basterà battere il fanalino di coda Salernitana, già retrocessa da due giornate, per essere certa di chiudere tra le prime cinque.

Obiettivo che gli uomini allenati da Massimiliano Allegri avrebbero dovuto raggiungere da diverso tempo ma, complice un girone di ritorno da dimenticare – solamente due le vittorie da gennaio in poi (Frosinone e Fiorentina) – si è allontanato giornata dopo giornata. Nello scontro diretto con la Roma all’Olimpico, una settimana fa, abbiamo intanto rivisto sprazzi di “vera” Juventus, anche se è arrivato l’ennesimo pareggio (1-1), il quarto consecutivo dopo quelli con Torino, Cagliari e Milan. Il tecnico livornese contro i granata chiede la massima concentrazione ai suoi: serve un successo convincente per avvicinarsi nel modo migliore possibile alla finalissima di Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo a Roma contro l’Atalanta. La Salernitana non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile, tutt’altro. Il traghettatore Stefano Colantuono sta facendo qualche esperimento, mandando in campo i giocatori più motivati ma contro l’Atalanta, in uno degli ultimi posticipi, i campagni hanno incassato la quarta sconfitta (1-2) di fila: nel 2024 non hanno mai vinto.

Juventus-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Turnover moderato quello di Allegri, che manderà in campo i titolari dosando però il loro minutaggio. Oltre a Danilo, Alex Sandro e Yildiz, tutti e tre infortunati, mancherà anche lo squalificato Weah. In attacco giocheranno Vlahovic e Chiesa, sulle corsie esterne invece Cambiaso e Kostic. In difesa spazio a Rugani.

Lunga la lista degli indisponibili in casa Salernitana, con Colantuono che si presenterà a Torino con i giocatori conttati. A sinistra occasione per Sfait, in attacco Ikwuemesi supportato da Vignato e Tchaouna.

Come vedere Juventus-Salernitana in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Salernitana, in programma domenica alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La sfida con la Salernitana è l’occasione giusta, per la Juventus, per tornare a riassaporare la gioia dei 3 punti. I bianconeri si sono aggiudicati gli ultimi due precedenti stagionali (2-1 in campionato e addirittura un roboante 6-1 in Coppa Italia): ci aspettiamo dunque un altro match prolifico, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Sfait; Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1