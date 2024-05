Manchester United-Arsenal, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Manchester United-Arsenal è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Quando l’Arsenal scenderà in campo a Old Trafford per affrontare il Manchester United sarà già a conoscenza del risultato della sfida tra Fulham e Manchester City. Non necessariamente un vantaggio per i Gunners, costretti a vincere tutte e due le partite rimaste (Man United ed Everton) e sperare che la squadra di Pep Guardiola inciampi. I Cityzens sono attualmente dietro in classifica ma ad una sola incollatura dai londinesi e soprattutto devono ancora recuperare il match con il Tottenham.

Va da sé che se gli uomini di Mikel Arteta non dovessero tornare coi tre punti da questa trasferta c’è il rischio che i giochi possano essere già fatti, con il titolo che prenderebbe la strada dell’Etihad Stadium per la quarta volta negli ultimi quattro anni. L’Arsenal nel frattempo continua a tenere botta, rispondendo colpo su colpo al City: da quando sono usciti dalla Champions League, i Gunners hanno inanellato 4 vittorie di fila (Wolverhampton, Chelsea, Tottenham e Bournemouth), l’ennesimo filotto in un 2024 in cui l’unica sconfitta in Premier League è arrivata in casa contro l’Aston Villa. Merito, principalmente, di un attacco che raramente si inceppa: l’Arsenal vanta al momento il miglior attacco del campionato con 88 reti – una in più del City – e pure la miglior difesa, con soli 28 gol incassati finora.

Lo United rischia di restare fuori da tutto

Il Manchester United invece è sempre alle prese con i suoi atavici problemi. Lunedì la squadra di Erik ten Hag ha offerto l’ennesima prestazione deludente, rimediando un umiliante 4-0 in casa del Crystal Palace.

Si è trattato della tredicesima sconfitta in campionato, numeri a cui non sono minimamente abituati da queste parti. In classifica Bruno Fernandes sono stati raggiunti dal Chelsea al settimo posto e corrono il rischio di restare fuori da tutto, di non giocare neppure le coppe europee “minori”. Ten Hag in questa sfida ritrova il proprio capitano, Bruno Fernandes, ma in difesa dovrà fare ancora a meno di Maguire, Varane, Lisandro Martinez e Shaw. Rosa quasi al completo invece per Arteta, che confermerà Trossard al centro dell’attacco.

Come vedere Manchester United-Arsenal in diretta tv e in streaming

Manchester United-Arsenal è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’ultimo successo dell’Arsenal a Old Trafford risale al 2020. Dal 2021, invece, questa sfida ha sempre regalato almeno 4 gol complessivi. Potrebbe essere così anche stavolta, considerando che ad entrambe serve la vittoria per poter raggiungere i rispettivi obiettivi. Leggero vantaggio Arsenal ma occhio alla voglia di riscatto dei Red Devils, troppo brutti per essere veri con il Crystal Palace.

Le probabili formazioni di Manchester United-Arsenal

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Casemiro, Evans, Wan-Bissaka; McTominay, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Trossard.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

POSSIBILE RISULTATO: 1-2