Eintracht Francoforte-Mainz, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Eintracht Francoforte-Mainz è una partita della diciannovesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, formazioni e pronostici.

Una di quelle occasioni da non perdere. Non solo per cercare di avvicinare quelle che stanno davanti, ma anche per mandare un segnale a quelle attaccate subito dietro. Sì, l’Eintracht Francoforte, sesto in Bundesliga, contro il Mainz deve vincere. E alla fine dovrebbe anche riuscirci.

Sesto posto in classifica, dicevamo, per i padroni di casa. A cinque punti dalla zona Champions League – quindi ampiamente alla portata – ma attaccati alle spalle con gli stessi punti dal Friburgo. Obiettivo doppio, insomma, per una squadra che nell’ultimo periodo ha un poco faticato (solamente due vittorie nelle ultime cinque), ma che ha decisamente le carte in regola per vincere contro il Mainz, che lotta per non retrocedere. Al momento la squadra ospite sarebbe allo spareggio per la permanenza solamente per via della differenza reti: nelle zone caldissime del campionato tedesco ci sono tre squadre con 11 punti. Il Mainz però sta mostrando dei segnali di ripresa, visto che sono arrivati tre punti nelle ultime quattro uscite con altrettanti pareggi. Si cerca di lottare in tutti i modi, ma contro il Francoforte tutto questo potrebbe non bastare. Anzia siamo certi che non basterà.

La convinzione ci è anche data anche dal fatto che negli ultimi due confronti contro il Mainz che l’Eintracht ha disputato tra le mura amiche li ha vinti. E siccome non c’è due senza tre, allora eccolo che il colpo è servito. Occasione davvero troppo importante per non essere sfruttata a dovere.

Come vedere Eintracht Francoforte-Mainz in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Mainz è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non ci sarà chissà quale spettacolo, ma senza dubbio l’Eintracht aprirà i battenti di questa giornata della Bundesliga con una bella vittoria che metterebbe pressione a tutte le concorrenti per un posto europeo. Il match potrebbe regalare anche tre reti complessive, ma i bookmaker non vedono così favorita la squadra di casa quindi regalano una quotazione alta. Noi crediamo che invece i padroni di casa vinceranno. Senza particolari problemi.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Mainz

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Dina, Larsson, Gotze, Nkounkou; Knauff, van de Beek; Kalajdzic.

MAINZ (3-3-2-2): Zentner; Fernandes, van de Berg, Caci; Widmer, Kohr, Mwene; Krauss, Papela; Onisiwo, Burkardt.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1