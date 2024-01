Almeria-Alaves, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Almeria-Alaves è una gara valida per la ventiduesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Lo ha sognato. Lo avrebbe meritato. Ma alla fine il colpo è rimasto in canna, con polemiche infinite, con attacchi social come non si vedevano da diverso tempo. Quello che è successo la scorsa settimana tra Real Madrid e Almeria è stato qualcosa di illogico, ed è normale pensare che il Var non venga utilizzato per quello che dovrebbe essere. La squadra ultima in classifica, che magari sperava di rimettersi in corsa per la salvezza che comunque sarebbe rimasta davvero difficile, si è sentita derubata. E non l’ha mandato a dire.

Difficile ripartire, adesso, per l’Almeria: perché il senso di impotenza venuto fuori dopo la notte del Bernabeu potrebbe lasciare strascichi importanti all’interno di una squadra che vinceva 2-0, poi si è vista annullare clamorosamente il 3-1, e alla fine ha perso 3-1 al nono minuto di recupero. Una notte incredibile che nessuno dimenticherà, e l’Alaves, che invece è abbastanza tranquillo, ne potrebbe decisamente approfittare.

Anche perché il momento di forma della formazione ospite è anche bello importante: tre vittorie nelle ultime cinque uscite e una situazione di classifica che si è fatta decisamente croccante. Beh, dire che gli ospiti possano pensare a qualcosa di diverso di un campionato comunque con delle soddisfazioni è troppo, ma una volta raggiunta la quota salvezza, e manca decisamente poco, ci si potrebbe iniziare a divertire ma anche a pensare alla prossima stagione, da programmare con tutto il tempo necessario. Insomma, siamo dell’idea che in questo match ci sia una squadra favorita.

Come vedere Almeria-Alaves in diretta tv e streaming

Almeria-Alaves, valida per la ventiduesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Ed è ovviamente quella ospite. Il contraccolpo psicologico potrebbe essere davvero pesante per l’Almeria dopo i fatti di Madrid. E L’Alaves siamo sicuri ne approfitterà. Match da vittoria esterna, quindi.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Almeria-Alaves

ALMERIA (4-1-4-1): Maximiano; Pubill, Kaiky, Chumi, Akieme; Gonzalez; Arribas, Lopy, Robertone, Ramazani; Milovanovic.

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Marin, Duarte, Lopez; Blanco, Guevara; Vicente, Guridi, Rioja; Garcia.





POSSIBILE RISULTATO: 1-2