Atletico Madrid-Siviglia, Coppa del Re: streaming, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Siviglia è una partita valida per i quarti di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

La Coppa del Re è l’occasione per l’Atletico Madrid di Simeone di vincere un trofeo in questa stagione. Eliminato il Real Madrid nel turno successivo, la squadra dell’allenatore argentino sembra essere la favorita. Perché nelle gare secche, i Colchoneros, se la possono giocare con tutti. E il Siviglia in questo momento fa poca, pochissima paura.

In due derby disputati in questa stagione per l’Atletico sono arrivate altrettante vittorie. Un segnale di forza importante per quella che per trofei vinti è la seconda squadra di Madrid. Un segnale di forza che fa capire una cosa: nonostante quello che è stato fino al momento un percorso altalenante in campionato, i biancorossi sono una formazione forte che sicuramente darà filo da torcere all’Inter nel turno di Champions League. Inoltre, Simeone, proprio in queste ore accoglierà l’ex bianconero Moise Kean: un altro tassello per l’attacco madrileno in una stagione nella quale Alvaro Morata sta dimostrando di avere delle qualità realizzative che non ha fatto vedere molto spesso nel corso della sua carriera. Alvaro è praticamente esploso e segna con una regolarità disarmante.

E contro un Siviglia che davvero rischia la retrocessione – cosa che succede troppo spesso negli ultimi anni – l’Atletico Madrid parte decisamente con tutti i favori del pronostico. Anche perché stando a quelle che sono le indiscrezioni della vigilia, Simeone non ha nessuna intenzione di piazzare chissà quale turnover. Vuole la semifinale. E con quasi certezza assoluta se la prenderà senza particolari problemi.

Come vedere Atletico Madrid-Siviglia in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Siviglia, in programma giovedì 25 gennaio alle 21:00 è valida per i quarti di finale di Coppa del Re. In Italia il canale Youtube “Cronache di Spogliatoio” ha acquisito i diritti della manifestazione e manderà alcuni match in diretta streaming. Atletico Madrid-Siviglia è una di quelle inserite nel palinsesto quindi, in Italia, si potrà vedere tranquillamente in streaming.

Il pronostico

Vittoria dell’Atletico Madrid che eliminerà il Siviglia dalla manifestazione e che quindi si prenderà la semifinale di Coppa del Re. Sfida da almeno tre reti complessive, che si sbloccherà quasi sicuramente nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Siviglia

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Morata, Griezmann.

REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Carvajal, Rudiger, Fernandez, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Joselu, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1