I pronostici di giovedì 25 gennaio: Coppa d’Asia, FA Cup, Coppa del Re, in campo pure la Super Lig turca e la Coppa d’Olanda.

I quarti di finale di Coppa del Re si chiudono con la sfida tra Atletico Madrid e Siviglia che promette scintille. La squadra allenata da Simeone dopo avere fatto fuori nel turno precedente i rivali del Real Madrid non vorranno sprecare l’occasione di andare avanti per vincere questa coppa che è rimasta in pratica l’ultimo obiettivo per il Siviglia in questa stagione finora disastrosa.

L’Atletico Madrid parte favorito per la vittoria ma attenzione all’orgoglio del Siviglia, squadra specialista di coppe, che venderà cara la pelle e potrebbe riuscire a segnare almeno un gol.

Pronostici altre partite

Nella Super Lig turca attesa la vittoria del Galatasaray sull’Istanbulspor in una sfida da almeno tre gol complessivi. Attese goleade anche in Corea del Sud-Malesia di Coppa d’Asia, USV Hercules-Cambuur di Coppa d’Olanda e in Bournemouth-Swansea di FA Cup.

Tra le partite da almeno un gol per squadra occhio a Caykur Rizespor-Trabzonspor.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Galatasaray vincente e almeno tre gol complessivi in Galatasaray-Istanbulspor, Super Lig, ore 21:00

Vincenti

• Cambuur (in USV Hercules-Cambuur, Coppa d’Olanda, ore 20:00)

• Bournemouth (in Bournemouth-Swansea, FA Cup, ore 20:45)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Siviglia, Coppa del Re, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Corea del Sud-Malesia, Coppa d’Asia, ore 12:30

• USV Hercules-Cambuur, Coppa d’Olanda, ore 20:00

• Bournemouth-Swansea, FA Cup, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Caykur Rizespor-Trabzonspor, Super Lig, ore 18:00

Il “clamoroso”

Atletico Madrid vincente e almeno un gol per squadra (in Atletico Madrid-Siviglia, Coppa del Re, ore 21:00)