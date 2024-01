Djokovic-Sinner è un match valido per le semifinali degli Australian Open 2024: orario, notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming.

C’è di nuovo il tennista più vincente di sempre, Novak Djokovic, tra Jannik Sinner e la sua prima finale Slam. Come a Wimbledon la scorsa estate, l’azzurro in semifinale dovrà superare l’ostacolo più difficile, un marziano che a Melbourne non perde addirittura da sei anni. E che di fame ne ha ancora parecchia.

L’ultima sconfitta rimediata nel Major australiano resta quella con il sudcoreano Chung, che a sorpresa nell’edizione 2018 eliminò il nativo di Belgrado, limitato da un problema al gomito. Da allora Nole ogni volta che ha preso parte all’Happy Slam non ha lasciato neppure le briciole agli avversari di turno, macinando vittorie su vittorie, collezionando titoli su titoli. Questo fa capire la portata dell’impresa che potrebbe realizzare Sinner in caso di successo: l’altoatesino, ormai stabile fra i primi quattro del mondo, può scrivere un altra pagina del tennis italiano, due mesi dopo il trionfo in Coppa Davis. Nessuna sbavatura per lui in Australia finora: nessuno degli altri semifinalisti è riuscito a non perdere neanche un set. La casella dei parziali è rimasta immacolata invece nelle partite che hanno visto protagonista il 22enne di San Candido, che non ha concesso nulla ai vari van de Zandschulp, de Jong, Baez, Khachanov e Rublev. Sì, anche il russo numero 5 al mondo si è dovuto inchinare a Jannik, con tanto di rimonta strepitosa nel secondo set (6-4 7-5 6-3).

Sinner non parte battuto

Non si può dire lo stesso di Djokovic, che non ha dato la solita sensazione di onnipotenza. Il serbo ha battuto in tre set solamente Etcheverry e Mannarino, mentre Prizmic, Popyrin e Fritz sono stati in grado di evitare il “cappotto”.

Colpa del raffreddore, che l’ha condizionato nelle prime due gare, mentre con l’americano ha sofferto solamente nei due set iniziali (7-6 4-6 6-2 6-3). Questo sarà il settimo confronto fra Sinner e Djokovic: conduce Nole 4-2 ma c’è da dire che il numero uno d’Italia si è aggiudicato due degli ultimi tre precedenti, entrambi a novembre 2023 tra Torino (Finals) e Malaga (Davis). È ancora vivo il ricordo di quei tre match point annullati nella sfida di Coppa Davis, con Sinner capace di risorgere dalle ceneri quando ormai sembrava finita. Jannik dovrà prendere spunto proprio da quell’incredibile prova di forza, dimostrando di avere tutte le carte in regola per ripetersi ed entrare di nuovo nella storia.

Dove vedere Djokovic-Sinner in diretta tv e streaming