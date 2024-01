Medvedev-Zverev è un match valido per le semifinali degli Australian Open 2024: orario, notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming.

Per la diciannovesima volta in carriera Daniil Medvedev e Alexander Zverev incroceranno le rispettive racchette. Per la prima, invece, lo faranno in un torneo del Grande Slam: strano ma vero, il russo e il tedesco (ma di origine russa) non si sono mai affrontati in uno dei quattro appuntamenti più importanti della stagione tennistica.

La posta in palio, stavolta, è davvero molto alta: chi vince se la vedrà in finale contro uno tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, che si sfideranno qualche ora prima. Per Medvedev sarebbe la terza presenza nell’ultimo atto di Melbourne. Il titolo in Australia l’ha sfiorato ben due volte, la prima nel 2021 e la seconda nel 2022, arrendendosi rispettivamente a due mostri sacri come Djokovic e Nadal. Non è mai arrivato in finale all’Australian Open invece Zverev, tornato tra i primi quattro dell’Happy Slam dopo quattro anni. Poco prima dello scoppio della pandemia il nativo di Amburgo alzò bandiera davanti a Dominic Thiem.

Confronto numero 19 tra i due

Il moscovita non è stato impeccabile nel suo percorso fino alla semifinale: solamente contro il canadese Auger-Aliassime è riuscito a spuntarla in tre set.

Che fatica invece contro il finlandese Ruusuvuori al secondo turno, dopo essere arrivato ad un passo dal baratro. Medvedev è dovuto ricorrere al quinto set anche nei quarti di finale contro il polacco Hurkacz, piegato dopo 4 ore. Disseminata di ostacoli anche la strada che ha imboccato il tedesco, arrivato due volte al quinto set, contro lo slovacco Klein e poi con il britannico Norrie. La grande prova di forza di Zverev è stata però contro il numero due al mondo Alcaraz nei quarti: ingiocabile nei primi due set, Sascha ha rischiato di “riportare in vita” lo spagnolo nel terzo ma poi è riuscito a chiuderla da grande campione.

Dove vedere Medvedev-Zverev in diretta tv e streaming