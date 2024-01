Sinner-Rublev, Australian Open: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Rublev è un match valido per i quarti di finale degli Australian Open 2024: notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming.

Fino a questo momento, e cioè agli ottavi di finale degli Australian Open 2024, nessuno ha collezionato numeri migliori di quelli di Jannik Sinner. L’altoatesino ha iniziato la stagione nel modo in cui aveva concluso la precedente: macinando vittorie su vittorie.

E qui a Melbourne è l’unico finora a non aver lasciato per strada neppure un solo set. Dopo aver sostanzialmente passeggiato nei primi tre turni (van de Zandschulp, de Jong e Baez) l’azzurro numero 4 al mondo è apparso più “umano” nell’ottavo con il russo Khachanov, che gli ha dato filo da torcere soprattutto nel secondo set (6-4 7-5 6-3). Non ha funzionato a dovere il servizio (percentuale basse, non le solite) e Jannik è andato in difficoltà contro il potente giocatore moscovita. La speranza, adesso, è assistere all’eventuale semifinale con Novak Djokovic – il serbo se la vedrà qualche ora prima con l’americano Fritz – che sarebbe l‘ennesima prova di maturità per un tennista che sembra davvero pronto per poter ambire alla vittoria di un torneo del Grande Slam.

Precedenti a favore dell’azzurro

Prima, tuttavia, bisognerà battere il numero 5 al mondo, Andrey Rublev, un avversario alla portata dell’italiano ma comunque sempre molto temibile.

Nella classifica mondiale il russo è un gradino sotto Sinner ed è alla ricerca della sua prima semifinale in uno Slam, traguardo sinora mai raggiunto. Decimo quarto di finale per il tarantolato moscovita, giustiziere del padrone di casa de Minaur negli ottavi. Una vera e propria maratona quella con l’australiano, conclusa al quinto set dopo oltre 4 ore. Nei turni precedenti Rublev si era invece imposto su Seyboth Wild – l’unico oltre a de Minaur a strappargli almeno un set – Eubanks e Korda. Sono 6 i precedenti con Sinner (4-2): l’ultimo è andato in scena ad ottobre a Vienna (2-0 per l’azzurro). In realtà le vittorie di Rublev sono arrivate quando l’azzurro si è ritirato (Vienna ’20 e Roland Garros ’22).

Dove vedere Sinner-Rublev in diretta tv e streaming