Djokovic-Fritz è un match valido per i quarti di finale degli Australian Open 2024: notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming.

Si inizia a fare sul serio a Melbourne. Nella notte (italiana) l’appuntamento con i primi due quarti di finale dell’Australian Open 2024. Si parte con la sfida tra Novak Djokovic, che da queste parti si trasforma nel solito rullo compressore, e Taylor Fritz.

Sono diventate ventotto le vittorie di fila del 24 volte campione Slam nel Major australiano. Dopo aver giocato con il freno a mano tirato nei primi due turni a causa del raffreddore, il nativo di Belgrado ha messo il turbo. E tra terzo turno e ottavi non ha lasciato neppure le briciole ad Etcheverry e Mannarino. Djokovic ha indossato i panni del “marziano” due notti fa contro il francese, che dopo aver incassato un doppio bagel nei primi due set si è accontentato di vincere tre game nel terzo (6-0 6-0 6-3). Come gli succede spesso nei tornei più importanti, Nole tende a salire di livello partita dopo partita. Sì, ancora una volta bisognerà fare i conti con lui per potersi sedersi sul trono d’Australia e spodestarlo.

L’ultimo ostacolo prima della semifinale – troverebbe uno tra Jannik Sinner e Andrey Rublev – è il bombardiere americano, reduce da una grande prestazione contro Stefanos Tsitsipas, battuto in 4 set (7-6 5-7 6-3 6-3).

Il numero 12 al mondo raramente aveva giocato così bene in uno Slam. Ed essere arrivato ai quarti è di sicuro un buon traguardo se consideriamo che nell’ultimo periodo le soddisfazioni non sono state molte. Adesso, però, viene il difficile. Negli otto precedenti con Djokovic, infatti, Fritz ha sempre perso (otto su otto), limitandosi a vincere solo 3 set.

Dove vedere Djokovic-Fritz in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale degli Australian Open '24 tra Novak Djokovic e Taylor Fritz sarà trasmesso nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 gennaio. L'incontro inizierà alle non prima delle 04:30 (ora italiana).

Djokovic-Fritz: i l pronostico

L’unica speranza, per Fritz, è che torni il Djokovic dei primi due turni. Quello che ha faticato contro Prizmic e Popyrin. Altrimenti finirà come sempre. E cioè con il serbo che a fine partita alzerà le mani al cielo in segno di vittoria. Nole dovrebbe spuntarla in tre set, con l’americano che non vincerà più di 15 game.