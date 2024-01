Lione-Rennes, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lione-Rennes è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, tv e pronostici.

Dopo un avvio di stagione a dir poco disastroso e dopo aver cambiato ben due allenatori nel girone d’andata, il Lione dà l’impressione di aver voltato pagina.

L’attuale tecnico, Pierre Sage – a novembre ha preso il posto dell’esonerato Fabio Grosso – inizialmente doveva essere solo un traghettatore ma i risultati ottenuti lo scorso mese hanno convinto la società a tenerlo in panchina. E la sensazione è che almeno per quest’anno continuerà ad allenare i Gones, a meno che la situazione non peggiori nuovamente. Dicembre, dicevamo, è stato il mese della rinascita del Lione, che al momento è fuori dalla zona retrocessione (se la Ligue 1 terminasse adesso disputerebbe il playout). Cherki e compagni hanno abbandonato l’ultimo posto grazie alle tre vittorie consecutive con Tolosa, Monaco e Nantes, chiudendo il 2023 nel miglior modo possibile. Il nuovo anno è iniziato con un netto 3-0 rifilato al modesto Pontarlier in Coppa di Francia, ma nella sfida di campionato contro il Le Havre (3-0) c’è stato un brusco risveglio.

Rennes a caccia del quinto successo di fila

Dopo essere finito quasi subito sotto di un gol il Lione è rimasto in dieci uomini per via del rosso sventolato dall’arbitro ad O’Brien, compromettendo i sogni di rimonta dei Gones.

Sage e i suoi uomini si sono immediatamente consolati con il successo in Coppa di Francia ai danni del Bergerac Perigord, piegato 2-1 in trasferta. Per dimenticare definitivamente la batosta con la neopromossa il Lione ha però bisogno di una vittoria nell’anticipo con il Rennes, che apre la diciannovesima giornata. I rossoneri, come i loro prossimi avversari, hanno toppato la prima parte della stagione e adesso sono costretti ad inseguire per non perdere il treno Europa. Solamente decimi, gli uomini allenati da Julien Stephan vanno a caccia del quarto successo di fila dopo quelli di campionato con Clermont e Nizza e quelli coppa con Guingamp e Marsiglia, quest’ultimo eliminato dopo i calci di rigore.

Come vedere Lione-Rennes in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lione e Rennes è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Si affrontano due squadre che si stanno lentamente rialzando dopo un avvio complicato. Il pronostico resta aperto, trattandosi di due formazioni talentuose ma imprevedibili: il Rennes dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Lione-Rennes

LIONE (3-4-3): Lopes; Adryelson, Lovren, O’Brien; Mata, Caqueret, Tolisso, Henrique; Fofana, Lacazette, Cherki.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Belocian, Theate, Truffert; Bourigeaud, Le Fée, Santamaria, D. Doué; Terrier, Kalimuendo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1