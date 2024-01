Lotto, 197mila tutti in una regione: sempre il solito scontro

Lotto, nell’ultima estrazione 197mila euro distribuiti in una sola regione. Ma c’è sempre il solito scontro. Ecco quello che è successo

Nel 2023, l’anno appena messo alle spalle, con i Gratta e Vinci c’è stato un duello importante tra due regioni: la Lombardia, che ha chiuso con 13 nuovi milionari, e il Lazio, che invece si è fermata a 8. Anche il 2024 è partito allo stesso modo: due regioni che se le “daranno” di santa ragione da qui alla fine per capire chi regalerà il maggior numero di premi.

Ma non ci sono solo i premi con la lotteria istantanea a tenere banco. Ci sono anche quelli che arrivano in questo caso specifico dal Lotto, un altro gioco assai amato dagli italiani che solamente in questo inizio di anno ha regalato vincite – riporta Agipronews – per oltre 89milioni di euro. Sì, avete capito bene: in meno di un mese tantissime persone hanno vinto con questo gioco e quello che è successo nell’ultimo weekend è davvero incredibile. Ma andiamo nel dettaglio e scopriamo insieme la situazione.

Lotto, ecco quello che è successo

Nel concorso di martedì 23 gennaio quindi, il Lazio si è reso protagonista con diverse vincite per un totale di 197mila euro. Sempre Agipronews svela nel dettaglio quello che è successo: “A Roma, sei ambi, quattro terni e una quaterna permettono a un fortunato giocatore di aggiudicarsi 64.750 euro, stessa combinazione indovinata a Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina, per un totale di 50.596 euro. Da segnalare anche una tripletta nella capitale, una vincita da 26.250 euro, un’altra da 23.750 e l’ultima da 19 mila euro, sempre con tre ambi e un terno. Chiude i conti laziali il terno da 13.500 euro messo a segno a Terracina, in provincia di Latina”. Insomma, colpi clamoroso e davvero incredibili. Però anche la Lombardia festeggia.

Sì, perché nonostante tutte queste vincite, quella più alta è stata centrata in Lombardia: in provincia di Bergamo, per la precisione, con con sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Milano dal valore di 67 mila euro. Nell’ultimo concorso, infine, sono stati vinti 8,1 milioni di euro.