Catanzaro-Palermo, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Il Catanzaro sta vivendo il periodo più difficile della propria stagione e nemmeno contro la FeralpiSalò la scorsa settimana, squadra ultima in classifica, è riuscito a fare punti. Una situazione delicata quella della truppa di Vivarini (che ovviamente non rischia nulla), che è sì ancora dentro la zona playoff, ma che deve tornare a vincere o a fare punti per non uscire in breve tempo.

Arriva il Palermo adesso al Ceravolo: la squadra di Corini dopo l’ultimo weekend ha messo la freccia e ha piazzato il sorpasso. Ma fuori casa, soprattutto nelle ultime uscite, non ha fatto bene come adesso sta facendo al Barbera. Questo potrebbe essere decisamente un fattore da tenere in considerazione, anche se le qualità degli ospiti – che potrebbero mandare in campo Ranocchia dal primo minuto – sono sotto gli occhi di tutti. I rosanero sono stati costruiti per arrivare in alto, anche tra le prime due alla fine del campionato per quella che sarebbe una clamorosa promozione diretta nella massima serie.

Una cosa è certa in questo match: le due squadre segneranno entrambe. il Catanzaro tra le mura amiche solamente una volta non ha trovato la via della rete, si era all’inizio della stagione e il Parma passò senza problemi. Il Palermo davanti ha giocatori di qualità, capaci di piazzare il colpo vincente in qualsiasi momento. Sì, una rete a testa è una cosa abbastanza sicura.

Come vedere Catanzaro-Palermo in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Palermo è in programma venerdì 26 gennaio alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Catanzaro-Palermo

Come detto un gol per squadra, senza dubbio. E poi occhio alla possibilità che il Catanzaro possa rialzarsi mettendosi alle spalle quelli che sono stati i problemi usciti fuori nelle ultime settimane. Difficile vedere il Palermo tornare in Sicilia con i tre punti.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Verna, Pontisso, Vandeputte: Biasci, Iemmello.

PALERMO (4-4-1-1): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Insigne, Gomes, Segre, Di Francesco; Henderson; Brunori.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1