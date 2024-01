Rennes-Nizza è una partita valida per la diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, tv e pronostici.

Stenta a decollare il Rennes, solamente decimo dopo il girone d’andata e fuori dalla zona Europa. Nonostante una campagna acquisti ambiziosa, il club bretone – che a febbraio affronterà il Milan nel doppio spareggio di accesso agli ottavi di finale di Europa League – in Ligue 1 sta deludendo e servirà una netta inversione di tendenza per tornare a giocare le coppe europee anche nella prossima stagione.

Dopo le dimissioni di Bruno Genesio, due mesi fa la società ha deciso di riassoldare Julien Stephan, che aveva già guidato il Rennes dal 2018 al 2021. Il nuovo allenatore non è riuscito a risolvere tutti i problemi – soprattutto quelli difensivi, visto quella dei Les Rouges et Noirs è la seconda peggior difesa (22 gol subiti) tra le squadre che occupano i primi dieci posti in graduatoria – ma nelle ultime due giornate di campionato prima della sosta natalizia i suoi uomini hanno dato qualche segnale positivo, ottenendo quattro punti con Tolosa (0-0) e e Clermont (1-3), affrontate entrambe in trasferta, e riaffacciandosi nella parte sinistra della classifica. Il 2024 è iniziato con una vittoria, stavolta ai danni del Guingamp, battuto 2-0 in Coppa di Francia.

La difesa di ferro del Nizza

Nella prima giornata del girone di ritorno al Roazhon Park è di scena il Nizza, per adesso la rivale numero uno del Psg, che sta già provando a prendere il largo.

I rossoneri del Sud della Francia sono secondi in classifica e stanno beneficiando dell’ottimo lavoro del giovane tecnico italiano Francesco Farioli, tra i principali artefici della brillante prima parte di stagione degli Aiglons. Il suo Nizza, che vanta la miglior difesa del torneo con soli 9 gol subiti (nemmeno i parigini hanno fatto meglio), vuole mantenere invariato il distacco nei confronti di Mbappé e compagni, che attualmente è di 5 punti. A dicembre, tuttavia, non sono mancate le battute d’arresto, con il Nizza che ha perso entrambe le ultime due trasferte, contro Nantes e Le Havre. Farioli a Rennes dovrà peraltro fare a meno di Todibo, squalificato, e di Thuram, infortunato, mentre Boudaoui, Atal e Boga sono impegnati in Coppa d’Africa.

Come vedere Rennes-Nizza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Rennes e Nizza è in programma sabato alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Rennes non sta brillando ma portare via punti dal Roazhon Park non è mai semplice. Non lo sarà neppure per il sorprendente Nizza di Farioli, che ha perso entrambe le ultime due trasferte e deve fare a meno di diversi titolari. Un risultato positivo dei padroni di casa non è da escludere.

Le probabili formazioni di Rennes-Nizza

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Belocian, Theate, Truffert; Bourigeaud, Le Fée, Santamaria, Blas; Terrier, Kalimuendo.

NIZZA (4-3-3): Bulka; Lotomba, Mendy, Dante, Bard; Sanson, Ndayishimiye, Rosario; Laborde, Moffi, Claude-Maurice.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1