Monaco-Reims, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Monaco-Reims è una partita della diciottesima giornata della Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Nella prima uscita del 2024 il Monaco l’ha spuntata ai calci di rigore nella sfida di Coppa di Francia con il Lens, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi con un rocambolesco 2-2. Al di là del calo avuto nella ripresa – i monegaschi avevano dilapidato un doppio vantaggio – la squadra di Adi Hutter non è apparsa affatto arrugginita, segno che la lunga pausa natalizia non ne ha pregiudicato lo stato di forma.

Il club del Principato è dunque pronto a rituffarsi nel campionato: in uno dei due anticipi del sabato pomeriggio ospiterà al Louis II il Reims di Will Still, con l’obiettivo di tornare momentaneamente ad occupare il secondo posto in classifica, scavalcano i cugini del Nizza, in campo qualche ora dopo. Il Monaco infatti ha chiuso il girone d’andata in terza posizione, con cinque punti di vantaggio sulla quinta: se la Ligue 1 terminasse oggi, per intenderci, gli uomini di Hutter sarebbero qualificati direttamente alla prossima Champions League, senza dover passare dai preliminari.

Il Reims sogna l’Europa

Con il tecnico austriaco in panchina, insomma, il cambio di marcia auspicato dalla società c’è stato eccome, soprattutto se consideriamo che il Monaco era reduce da una stagione deludente in cui è rimasto fuori da tutto.

Hutter si augura che un mese di gennaio sulla falsariga dello scorso dicembre, con Balogun e compagni che hanno vinto tre partite su quattro, arrendendosi solamente al Lione. Proverà ad impedirglielo il Reims, attualmente ottavo ed in piena lotta per un posto in Europa. Da novembre in poi, tuttavia, la squadra di Still ha fatto incetta di sconfitte – 4 in sei partite – che non gli hanno permesso di restare a contatto con la zona Champions. Sia il Reims che il Monaco, come molte altre squadre della Ligue 1, devono fare i conti con le assenze per via della Coppa d’Africa e d’Asia: i monegaschi sono privi di Singo, Salisu, Jakobs, Diatta, Camara e Minamino: l’allenatore belga invece deve rinunciare a O. Diakité, I. Diakité, Abdelhamid, Richardson, Ito e Nakamura.

Come vedere Monaco-Reims in diretta tv e in streaming

Monaco-Reims, in programma sabato alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Monaco ha dato buone sensazioni nella gara di Coppa di Francia con il Lens, nonostante qualche amnesia difensiva di troppo. Hutter e i suoi uomini dovrebbero approfittare del momento non entusiasmante del Reims, già battuto 3-1 ad ottobre. Monegaschi leggermente favoriti in una gara in cui il numero dei gol complessivi sarà superiore a due.

Le probabili formazioni di Monaco-Reims

MONACO (3-4-1-2): Köhn; Matsima, Maripan, Kherer; Vanderson, Fofana, Zakaria, Caio Henrique; Akliouche; Ben Yedder, Balogun.

REIMS (4-3-3): Diouf; Busi, Okumu, Agbadou, De Smet; Khadra, Matusiwa, Teuma; Diakhon, Daramy, Salama.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1