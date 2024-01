Lens-Monaco, Coppa di Francia: tv, probabili formazioni, pronostici

Lens-Monaco è una partita valida per i trentaduesimi finale della Coppa di Francia e si gioca domenica alle 14:30: diretta tv, pronostici, probabili formazioni.

Regala immediatamente una grande sfida la Coppa di Francia, che entra nel vivo in questo fine settimana: ai trentaduesimi si affrontano due squadre di Ligue 1, che in questo momento occupano la parte alta della classifica e che lottano per un posto nelle prossime coppe europee. Stiamo parlando di Lens e Monaco, rispettivamente settima e terza forza del massimo campionato transalpino.

Gli uomini di Franck Haise, che lo scorso anno tennero testa fino all’ultimo al Psg campione di Francia strappando anche una storica qualificazione alla fase a gironi della Champions League, sono riusciti a recuperare terreno dopo un inizio a dir poco disastroso. E adesso hanno 26 punti, cinque in meno del Brest quarto. A febbraio il Lens sarà impegnato in Europa League: il terzo posto nel girone di Champions è valso la retrocessione nella seconda competizione continentale ma per avanzare agli ottavi dovrà avere la meglio nello spareggio con i tedeschi del Friburgo. Nell’ultimo match di Ligue 1, andato in scena lo scorso 20 dicembre, i giallorossi avevano invece dovuto fare i conti con l’amaro sapore della sconfitta, perdendo 2-0 a Nizza ed interrompendo una serie positiva che durava da settembre (in campionato).

La Coppa d’Africa ha decimato il Monaco

Più costante e lineare il percorso del Monaco, che a differenza del Lens non è impegnato in Europa.

L’ex tecnico di Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach, Adi Hutter, sta in ogni caso facendo un ottimo lavoro, riportando i monegaschi ai piani alti della classifica dopo un’annata da dimenticare, conclusa fuori da tutto. Il club del Principato oggi è terzo, dietro a Psg e Nizza, e nell’ultimo periodo ha ripreso a correre, centrando tre vittorie in quattro partite. Prima della pausa natalizia il Monaco era andato a vincere in casa del Tolosa (1-2), piegato nonostante l’inferiorità numerica per via dell’espulsione di Golovin ad inizio ripresa. Hutter nella sfida con il Lens dovrà fare a meno di diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa: non ci saranno Singo, Salisu, Camara, Diatta e Jakobs ma mancherà all’appello anche il giapponese Minamino, convocato per la Coppa d’Asia.

Come vedere Lens-Monaco in diretta tv e streaming

La partita tra Lens e Monaco, valida per i trentaduesimi di Coppa di Francia e in programma domenica alle 14:30, non sarà trasmessa in Italia. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquisito i diritti della competizione nazionale francese.

Il pronostico

Lo scorso settembre il Lens fu sconfitto nettamente nel Principato (3-0) ma era il periodo in cui i giallorossi erano irriconoscibili. Potrebbero restituire il favore ai monegaschi in coppa, approfittando delle tante assenze con cui deve fare i conti Hutter. La squadra di casa dovrebbe dunque evitare la sconfitta in un match che potrebbe riservare emozioni e spettacolo: almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lens-Monaco

LENS (3-4-2-1): Samba; Danso, Medina, Maouassa; Aguilar, El Aynaoui, Fulgini, Frankowski; Sotoca, Costa; Said.

MONACO (3-4-1-2): Kohn; Magassa, Maripan, Matsima; Akliouche, Vanderson, Zakaria, Fofana; Boadu; Balogun, Ben Yedder.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2