Maiorca-Atletico Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Maiorca-Atletico Madrid è una gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Sarà un sabato particolare in Spagna, spettacolare oseremmo dire: nello spazio di poche ore infatti non solo giocano tutte le prime quattro del campionato, ma si potrebbe pure decidere il destino del campionato. A chiudere ci pensa l’Atletico Madrid, che sarà impegnato sul campo del Maiorca.

I padroni di casa non vincono dal 16 marzo: gli uomini di Simeone, invece, hanno messo da parte il momento critico riuscendo a prendersi i tre punti nello scorso weekend contro il Bilbao e blindando il posto nella prossima Champions League. Non è matematico, però ci sembra impossibile che i Colchoneros possa uscire dalle prime quattro. Certo, vedendo lo scontro diretto tra Girona e Barcellona, il pensiero potrebbe anche essere quello di avvicinarsi al terzo posto in classifica, e la vittoria contro il Maiorca, in questo senso, sarebbe fondamentale.

Muriqi e compagni però, dopo aver (forse) assorbito la delusione della finale di Coppa del Re persa ai rigori, devono ancora raggiungere la salvezza. Il Cadice (che giocherà al Bernabeu), che al momento sarebbe retrocesso, è distante sei punti. Non troppi. Però nemmeno pochi a cinque giornate dal termine. Quindi sì c’è un poco di tranquillità, però bisognerebbe cercare di fare punti per mettere il lucchetto alla permanenza nel massimo campionato spagnolo. Ma di punti, purtroppo per gli isolani, in questo match, non ne dovrebbero arrivare.

Come vedere Maiorca-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Maiorca-Atletico Madrid, valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Messo alle spalle, come detto, il momento negativo, l’Atletico Madrid vuole chiudere al meglio la stagione puntando anche al terzo posto in classifica. Una gara che quindi gli uomini di Simeone dovrebbero riuscire a portare a casa. Sì, ci sta la vittoria esterna.

Le probabili formazioni di Maiorca-Atletico Madrid

MAIORCA (5-4-1): Rajkovic; Gonzalez, Valjent, Raillo, Nastasic, Maffeo; Rodriguez, Samu Costa, Mascarell, Rodonjic; Muriqi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino: Griezmann, Correa.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2