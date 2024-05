Borussia Dortmund-Augsburg, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-Augsburg è una partita della trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni e pronostici

L’ufficialità della quinta squadra in Champions League anche per la Germania il prossimo anno, permette al Borussia Dortmund di brindare. O quasi. A tre giornate dal termine sono sei i punti di vantaggio sul Francoforte, quindi basterebbe una vittoria per la matematica.

Che potrebbe anche arrivare nel match di sabato pomeriggio contro l’Augsburg, una squadra che sta disputando una grandissima stagione e che è ad un solo punto dalla zona Europa. Quindi tanto semplice non è, soprattutto per un altro motivo che non è che ci voglia la zingara per capirlo: martedì prossimo gli uomini di Terzi saranno impegnati a Parigi nel ritorno della semifinale di Champions League contro il Psg battuto uno a zero in casa. Le energie quindi, sia fisiche che mentali, sono state prosciugate dalla sfida di mercoledì sera e senza nemmeno pensarci più di tanto le rimanenti verranno proiettate verso un match che potrebbe essere storico per i gialloneri. Non sarà semplice riuscire a staccare il pass per la finale di Londra, ma un piccolo vantaggio c’è e deve essere sfruttato al meglio.

Ed è proprio per questo che sognano gli ospiti, che vogliono dare il tutto per tutto per riuscire a centrare una qualificazione europea il prossimo anno. Aria di colpo esterno? Potrebbe anche starci, però è assai più probabile che il Dortmund, nonostante quello che sarà un abbondante turnover, riesca almeno un punto a strapparlo.

Come vedere Borussia Dortmund-Augsburg in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Augsburg è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Quindi: gara da pareggio per i motivi spiegati prima e gara da almeno una rete per squadra sicuramente. Difficile pensare ad una vittoria esterna nonostante i pensieri del Dortmund siano verso un altro match, assai più probabile che gli uomini di Terzic riescano comunque a muovere la classifica. Quindi X, senza dubbio. In una gara anche da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Augsburg

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel: Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Sule; Reus, Ozcan, Nmecha; Moukoku, Fullkrug, Sancho.

AUGSBURG (4-3-1-2): Dahmen; Mbabu, Gouweleeuw, Udokhai, Pedersen; Engels, Jakic, Majer; Vargas; Tietz, Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2