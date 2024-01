Manchester City-Huddersfield, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Manchester City-Huddersfield è una partita valida per il terzo turno di FA Cup e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’FA Cup è uno dei tre trofei che lo scorso giugno hanno reso memorabile la stagione della squadra di Pep Guardiola. C’era anche la coppa nazionale più prestigiosa nel famigerato Treble – quello che in Italia chiamiamo Triplete – che in Inghilterra erano stati capaci di realizzare solamente gli odiati cugini del Manchester United durante la gloriosa epoca di Sir Alex Ferguson e David Beckham.

Sette giorni prima della finale di Champions League contro l’Inter, vinta 1-0 grazie alla rete di Rodri, il Manchester City si aggiudicava la sua settima FA Cup nella finalissima di Wembley, battendo proprio i Red Devils: decisiva la doppietta di Gundogan (oggi al Barcellona) che rese vano il gol di Bruno Fernandes. I Cityzens vogliono riprovarci anche quest’anno e, come tutti i club della Premier League, iniziano la loro avventura nella competizione dal terzo turno, ospitando all’Etihad Stadium l’Huddersfield, squadra che milita nel campionato cadetto, la Championship. Gli uomini di Guardiola non scendono in campo da una settimana: dopo il trionfo nel Mondiale per Club hanno giocato due partite, entrambe vinte contro Everton (1-3) e Sheffield United (2-0).

Inizia la difesa del titolo per il City

Sei punti che hanno permesso al City di riavvicinarsi alla vetta: il Liverpool capolista ora è distante solo 5 punti, ma i campioni di tutto devono recuperare ancora una partita.

Il prossimo impegno di campionato dei Cityzens è tra sette giorni (contro il Newcastle) ed il tecnico catalano non snobberà certamente la sfida – ampiamente alla portata dei suoi – con i Terriers, reduci da due sconfitte consecutive nella loro lega. L’Huddersfield, infatti, non è messo affatto bene: è quartultimo, con appena tre punti di margine sulla zona retrocessione. L’allenatore Darren Moore dovrebbe schierare diverse seconde linee, mentre Guardiola terrà a riposo Haaland, alle prese con un problema al piede. Non ci saranno neppure Rodri, colpito da un lutto familiare, Stones, Matheus Nunes e Bernardo Silva. Di nuovo in panchina De Bruyne: non è da escludere che giochi qualche minuto.

Come vedere Manchester City-Huddersfield in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup tra Manchester City e Huddersfield, in programma sabato alle 15:00, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

La sensazione è che Guardiola voglia regalare minuti un po’ a tutti ma la vittoria del City non è assolutamente in discussione. Bisogna dunque inventarsi qualcosa: l’Huddersfield ha subito diversi gol da calcio piazzato in questa stagione, motivo per cui dovrà fare attenzione ai colpitori di testa dei Cityzens. Uno dei più pericolosi è il difensore Aké, che potrebbe avere spazio nella ripresa. Il City segnerà verosimilmente dai tre ai sei gol.

Le probabili formazioni di Manchester City-Huddersfield

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Ruben Dias, Akanji, Gomez; Lewis, Kovacic; Bobb, Foden, Hamilton; Julian Alvarez.

HUDDERSFIELD (3-5-2): Nicholls; Lees, Ayina, Helik; Kasumu, Rudoni, Wiles, Diarra, Edmonds-Green; Thomas, Koroma.

POSSIBILE RISULTATO: 5-0