I pronostici di domenica 7 gennaio: Serie A, FA Cup e non solo

I pronostici di domenica 7 gennaio: ci sono cinque partite di Serie A, la FA Cup, la Coppa di Francia, la Coppa del Re e altri tornei in giro per il mondo.

L’ultima giornata del girone di andata di Serie A si chiude questa domenica con le ultime cinque partite in programma. Si parte alle 12:30 con il Milan favorito sul campo dell’Empoli che sta pagando a caro prezzo le cessioni della scorsa estate, su tutte quelle di Vicario e Parisi non degnamente sostituiti.

Alle 15:00 promette gol la sfida tra Torino e Napoli, sulla carta equilibrata come quella tra Udinese e Lazio. Alle 18:00 la Juventus proverà a concedere il bis alla Salernitana dopo la goleada di Coppa Italia, chiude il big match tra Roma e Atalanta: viste le numerose assenze nella difesa giallorossa i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici altre partite

La partita più importante di FA Cup è quella tra Arsenal e Liverpool che promette spettacolo, mentre in Turchia sono attese le vittorie delle due squadre in lotta per il titolo: Fenerbahce e Galatasaray partono favorite su Istanbulspor e Konyaspor.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Arsenal-Liverpool, FA Cup, ore 17:30

Vincenti

• Milan (in Empoli-Milan, Serie A, ore 12:30)

• Fenerbahce (in Istanbulspor-Fenerbahce, Super Lig, ore 14:00)

• Galatasaray (in Galatasaray-Konyaspor, Super Lig, ore 17:00)

• Juventus (in Salernitana-Juventus, Serie A, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Istanbulspor-Fenerbahce, Super Lig, ore 14:00

• Peterborough-Leeds, FA Cup, ore 15:00

• Manchester City-Huddersfield, FA Cup, ore 15:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Torino-Napoli, Serie A, ore 15:00

• Lens-Monaco, Coppa di Francia, ore 14:30

• Roma-Atalanta, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Udinese-Lazio, Serie A, ore 15:00)