Roma-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Atalanta è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Il pareggio del Bologna nel primo anticipo della diciannovesima giornata è stata una buona notizia per Roma e Atalanta, che nell’ultimo match del girone d’andata potrebbero riavvicinarsi ai felsinei e dunque al quinto posto. Giallorossi e nerazzurri al momento sono separati da un solo punto – la squadra di Gian Piero Gasperini è a quota 29, quella di José Mourinho a quota 28 – e fanno parte di un nutrito gruppo che comprende pure Fiorentina, Napoli e Lazio. Un’eventuale vittoria, insomma, avrebbe un peso non indifferente.

La Roma non vuole sbagliare un altro scontro diretto dopo aver perso di misura contro la Juventus a Torino: non è bastata una gara di sacrificio ai capitolini, castigati da un gol di Rabiot (1-0) e tornati subito sulla terra dopo il bel successo ottenuto sette giorni prima ai danni dei campioni d’Italia del Napoli (2-0). Roma che è stata impegnata anche in settimana nell’ottavo di Coppa Italia con la Cremonese: la squadra di Mourinho ha rischiato di vivere lo stesso dramma della stagione passata, quando fu fatta fuori dalla coppa proprio dai lombardi ma negli ultimi 10 minuti Lukaku e Dybala hanno ribaltato i grigiorossi (2-1) regalandosi l’atteso derby con la Lazio, in programma mercoledì prossimo.

Ha superato il turno anche la Dea, domando senza problemi il Sassuolo (3-1) al Gewiss Stadium in una partita in cui ha brillato l’ex milanista De Ketelaere. Per gli uomini di Gasperini si è trattato del quinto successo nelle ultime sei partite, striscia “sporcata” solo dalla sconfitta di Bologna: in trasferta gli orobici stanno facendo più fatica e non è un caso che l’ultima affermazione in campionato lontano da Bergamo risalga ad ottobre.

Roma-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Emergenza totale in casa Roma per quanto riguarda il reparto arretrato: la convocazione di N’Dicka per la Coppa d’Africa ha reso le cose più difficili, con Mourinho che dovrà chiedere gli straordinari a Celik e Llorente. Difficile, infatti, un recupero in extremis da parte del lungodegente Smalling. Davanti il tecnico portoghese si affiderà alla coppia Dybala-Lukaku.

La Coppa d’Africa ha scombussolato anche i piani di Gasperini, privandolo di Lookman, uno degli uomini più in forma. In attacco toccherà dunque a Scamacca e De Ketelaere, con Muriel pronto a dar manforte dalla panchina. Assenti Toloi, Touré, Hateboer e Palomino.

Come vedere Roma-Atalanta in diretta tv e in streaming

Roma-Atalanta, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Due vittorie per parte negli ultimi quattro precedenti tra due squadre che non si dividono la posta in palio dall’aprile 2021. La Roma non perde all’Olimpico da settembre ma questa ha tutta l’aria di essere una gara dal pronostico aperto, non di facile lettura e potenzialmente molto equilibrata. L’Atalanta proverà ad interrompere il digiuno di vittorie in trasferta ed è assai probabile che riesca a trovare almeno in un’occasione la via del gol, soprattutto alla luce dell’emergenza difensiva dei giallorossi.

Le probabili formazioni di Roma-Atalanta

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

ATALANTA (3-5-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.

Roma-Atalanta: chi vince? Roma

Pareggio

Atalanta View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1