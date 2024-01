Salernitana-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Juventus è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Salernitana e Juventus si ritrovano l’una di fronte all’altra a distanza di soli tre giorni dal match di Coppa Italia, terminato con un punteggio tennistico (6-1) a favore dei bianconeri. Una conseguenza anche delle scelte di Pippo Inzaghi, che nella sfida dello Stadium ha deciso di tenere a riposo la maggior parte dei titolari, dimostrando che la partita che conta, per i granata, è solo quella di campionato.

Sarà dunque una Salernitana diversa quella dell’Arechi: i campani sanno che in ogni caso servirà un’impresa per evitare la sconfitta contro la squadra di Massimiliano Allegri, chiamata a rispondere subito all’Inter, che grazie al successo ottenuto ieri all’ultimo respiro contro il Verona si è laureata campione d’inverno con un turno d’anticipo ed è volata momentaneamente a +5 sulla Signora. Prima della goleada rifilata ai granata – in cui ha di nuovo brillato la stellina Yildiz, autore di un gol da cineteca – i bianconeri avevano archiviato anche la pratica Roma, battuta grazie ad una rete di Rabiot nell’ennesima vittoria di “corto muso” della stagione (nessuno ha collezionato più 1-0 della Juve). Allegri a Salerno va a caccia della terza affermazione consecutiva: la sua Juventus non perde dallo scorso settembre, quando fu il Sassuolo ha infliggere al tecnico livornese il primo (ed unico finora) dispiacere stagionale. La Salernitana è sempre ultima in classifica ma si è rimessa in carreggiata dopo la vittoria nello scontro diretto con il Verona, deciso da un gol di Tchaouna (0-1): ora la zona salvezza è distante solamente due punti.

Salernitana-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

È sempre molto affollata l’infermeria della Salernitana. Non ci sarà Dia, che ne avrà almeno per altri 40 giorni, e mancheranno all’appello pure Pirola e Kastanos. Inzaghi spera di recuperare Martegani e Bohinen. Nel caso in cui non dovessero farcela, potrebbe passare al 4-2-3-1, con Simy in versione trequartista alle spalle di Ikwuemesi.

Mini-rivoluzione anche per Allegri rispetto alla gara di coppa: davanti si ricompone la coppia formata da Vlahovic e Chiesa, mentre l’ex Nicolussi Caviglia prenderà il posto dello squalificato Locatelli. A destra dal 1′ c’è Weah: Cambiaso è infatti alle prese con la febbre.

AGGIORNAMENTO: Chiesa escluso dai convocati. Trauma distorsivo-contusivo per l’esterno bianconero, che a questo punto sarà sostituito da Yildiz.

Come vedere Salernitana-Juventus in diretta tv e in streaming

Salernitana-Juventus, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Non finirà in goleada come in Coppa Italia, ma è difficile immaginare un passo falso della Juventus contro l’ultima in classifica nonché la squadra che finora ha subito il maggior numero di gol e che ha tenuto una volta sola la porta inviolata. Gli uomini di Allegri restano nettamente favoriti in un match in cui il numero dei gol complessivi potrebbe essere compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Salernitana-Juventus

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Maggiore, Legowski; Candreva, Simy, Tchaouna; Ikwuemesi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2