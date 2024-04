Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Real Madrid: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Bayern Monaco-Real Madrid, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma in Baviera. Le scelte dei due allenatori.

Storia, prestigio, tradizione, vittorie. Dopo aver sconfitto il Manchester City, il Real Madrid si è guadagnato il diritto di sognare in grande. Per l’ennesima volta nella sua storia le Merengues si trovano a giocare una semifinale della massima competizione continentale. L’incrocio con il Bayern Monaco, sotto questo punto di vista, si preannuncia assolutamente vibrante. Pur non vivendo un periodo di forma brillante, le due compagini hanno tutte le carte in regola per dar vita ad un confronto animato sin dai primi 90 minuti. Ci sono tutte le condizioni, infatti, per assistere ad un confronto aperto ad ogni possibile soluzione. Ecco le scelte dei due allenatori:

BAYERN MONACO (4-2-3-1) : Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Muller; Músiala, Kane.

REAL MADRID (4-3-3) Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Mendy; Fede Valverde, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius.

Bayern Monaco-Real Madrid, il pronostico marcatori

Harry Kane marcatore. In questo tipo di partita il Bayern non può non affidarsi al calciatore che, più di tutti, è capace di cambiare la partita anche con un solo pallone gravitante nell’area di rigore. Reduce da uno dei periodi di forma migliori da un punto di vista realizzativo, Kane potrebbe pescare il bersaglio grosso facendosi trovare pronto nell’area di rigore avversaria. Sia di piede che di testa, vera e propria specialità della fabbrica. In un match nel quale i bavaresi sono chiamati gioco forza a fare la partita, la sensazione è che la scelta Kane in ottica marcatori possa rappresentare la mossa vincente.

Probabili ammoniti e tiratori di Bayern Monaco-Real Madrid

Se c’è un settore nel campo nel quale il match potrebbe vivere un confronto interessantissimo, non si possono non menzionare le corsie esterne. La compagine di Ancelotti proverà ad allargare il gioco per soffocare la retroguardia bavarese e riuscire a colpire nelle zone che inevitabilmente riuscirà scoperte il pacchetto arretrato di Tuchel. Protagonista di un’edizione della Champions League in crescita, Rodrygo dovrebbe riuscire a scoccare almeno due conclusioni nello specchio di porta avversario. Giocatori dalla qualità e dalla classe di Sane e Vinicius, però, potrebbero fare anche meglio, provando la conclusione nello specchio avversario almeno tre volte.

In una gara che si preannuncia piuttosto fisica, occhio alle situazioni da calcio da fermo. Sui calci d’angolo entrambe le formazioni porteranno nell’area di rigore avversaria la propria “contraerea”. Tra i tanti, fari puntati su Kim: l’ex difensore del Napoli potrebbe pescare il jolly di testa, inquadrando lo specchio di porta almeno una volta. Infine, occhio al pericolo giallo. Kimmich e Laimer da una parte, Bellingham e Mendy dall’altra potrebbero incorrere in provvedimenti disciplinari e finire nel taccuino del direttore di gara. Proprio la velocità degli avversari sugli esterni dovrebbe mettere in difficoltà gli esterni difensivi. Per quanto riguarda l’eventuale ammonizione di Bellingham, è da prendere in considerazione soprattutto il numero medio di falli commessi dal tuttocampista inglese, molto alta in campionato.