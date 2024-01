West Ham-Bristol City, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

West Ham-Bristol City è una partita valida per il terzo turno di FA Cup e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Continua ad essere molto fitto il calendario del West Ham, che ritorna in campo a distanza di cinque giorni dalla sfida di campionato con il Brighton, terminata a reti bianche. Ancora una volta la difesa degli Hammers ha retto, imbrigliando l’attacco della squadra di Roberto De Zerbi e collezionando il quarto clean sheet di fila in Premier League dopo quelli con Wolverhampton, Manchester United ed Arsenal.

Indubbiamente è un buon momento per il club londinese, sesto in classifica e distante solo 5 punti da quel quinto posto che a fine stagione potrebbe significare Champions League. David Moyes e i suoi uomini hanno fatto bene anche in Europa League, competizione in cui sono riusciti ad arrivare primi nel proprio girone evitando così gli spareggi di accesso agli ottavi di finale. Lo scorso 20 dicembre, invece, il West Ham ha abbandonato mestamente la meno importante delle due coppe nazionali, la League Cup, venendo strapazzato 5-1 dal Liverpool ad Anfield Road. Da metà dicembre in poi è quella l’ultima sconfitta rimediata dagli Hammers, che adesso si preparano a debuttare in FA Cup contro un club di Championship, il Bristol City.

Moyes senza Kudus e Aguerd

I Robins galleggiano a metà classifica nel campionato cadetto ma la zona playoff rimane lì a pochi passi: solo quattro punti separano gli uomini di Liam Manning dal sesto posto.

Il 2024, tuttavia, non è iniziato sotto i migliori auspici. Dopo quattro risultati positivi (tre vittorie e un pareggio) il Bristol City nel giorno di Capodanno si arreso al Milwall davanti al proprio pubblico, beffato nel recupero da un gol di Hutchinson (0-1). Nel match del London Stadium non ci sarà Sykes, che lunedì scorso si è infortunato al ginocchio, mentre Moyes dovrà fare a meno di Kudus e Aguerd, entrambi impegnati in Coppa d’Africa a partire da sabato prossimo, rispettivamente con le selezioni di Ghana e Marocco.

Come vedere West Ham-Bristol City in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup tra West Ham e Bristol City, in programma domenica alle 15:00, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Non dovrebbe regalare sorprese la sfida del London Stadium: il West Ham è in forma, non subisce gol da diverse partite e, pur senza qualche titolare – oltre a Kudus mancherà anche Paquetà, infortunato – avrà verosimilmente la meglio sul Bristol City. Non è da escludere un altro clean sheet da parte degli Hammers.

Le probabili formazioni di West Ham-Bristol City

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Johnson, Mavropanos, Ogbonna, Cresswell; Coventry, Soucek; Bowen, Ward-Prowse, Cornet; Ings.

BRISTOL CITY (4-2-3-1): O’Leary; Tanner, Dickie, Vyner, Pring; James, Williams; Weimann, Knight, Bell; Conway.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0