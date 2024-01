FA Cup: i pronostici sulle altre partite di domenica 7 gennaio

FA Cup, non solo le big in campo: tocca anche a Luton e Nottingham Forest, due club che in Premier League lottano per la salvezza.

Come sempre è caccia alle possibili sorprese nel terzo turno della FA Cup, quello in cui tutto può davvero accadere. Nella giornata di ieri, ad esempio, ha superato il turno il piccolo Maidstone United, squadra che milita nel sesto livello calcistico inglese, estromettendo il ben più quotato Stevenage.

Oggi tra le gare da monitorare c’è quella tra Luton Town, club di Premier League, e Bolton, nobile decaduta che attualmente gioca in League One, l’equivalente della nostra Serie C. I Trotters non partono certo favoriti ma non possono essere trascurate le quattro vittorie di fila ottenute tra Natale e Capodanno che gli hanno permesso di salire al secondo posto in classifica, a soli due punti dalla capolista Portsmouth. Potrebbero fare lo sgambetto ad un Luton che al momento è concentrato esclusivamente sul campionato: la salvezza sembra di nuovo possibile dopo i due successi di fila con Newcastle e Sheffield United, grazie ai quali gli uomini di Rob Edwards si sono riavvicinati all’Everton quartultimo.

Il Luton nell’ultimo match è riuscito pure a mettere in difficoltà il Chelsea, che non ha avuto vita facile a Kenilworth Road, rischiando una clamorosa rimonta nel finale. Per quanto riguarda la sfida di FA Cup, molto dipenderà dalla formazione che Edwards manderà in campo, ma la sensazione è che il Bolton darà parecchio filo da torcere agli Hatters.

FA Cup: vittoria alla portata per il Nottingham Forest

Un impegno da prendere con le pinze anche per il Nottingham Forest, altro club impelagato nella lotta per non retrocedere in Premier League.

I Tricky Trees hanno cambiato marcia da quando in panchina c’è Nuno Espirito Santo e per la prima volta in stagione hanno collezionato due vittorie consecutive, battendo Newcastle e Manchester United. Il momento positivo potrebbe continuare anche in FA Cup, dove il Forest se la vedrà con un club di League One, il Blackpool. Milita in terza serie anche il Peterborough, che sogna di fare lo sgambetto al Leeds: tra le due squadre c’è una categoria di differenza ma i Whites, distratti dal campionato, potrebbero faticare a tenere la porta inviolata. Si preannuncia invece molto equilibrata la sfida tra Shrewsbury e Wrexham: questi ultimi stanno andando alla grande dopo essere tornati nel professionismo ma non sarà semplice andare a vincere a New Meadow. Vittoria alla portata infine per il West Bromwich, impegnato con un club di National League, l’Aldershot.

FA Cup: possibili vincenti

• Bolton o pareggio (in Luton Town-Bolton, ore 15:00)

• Nottingham Forest (in Nottingham Forest-Blackpool, ore 15:00)

• Shrewsbury (in Shrewsbury-Wrexham, ore 15:00)

La partita da almeno un gol per squadra

• Peterborough-Leeds, ore 15:00

FA Cup: le partite da almeno tre gol complessivi

• Shrewsbury-Wrexham, ore 15:00

• Luton Town-Bolton, ore 15:00

• West Bromwich-Aldershot, ore 15:00

La partita da meno di tre gol complessivi

• Nottingham Forest-Blackpool, ore 15:00