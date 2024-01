Revel-PSG, Coppa di Francia: tv, probabili formazioni, pronostici

Revel-PSG è una partita valida per i trentaduesimi finale della Coppa di Francia e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, pronostici, probabili formazioni.

Una settimana fa i gol del sudcoreano Lee e del solito Mbappé hanno regalato al Psg il suo primo titolo stagionale, la Supercoppa di Francia. Il Tolosa, detentore dell’ultima Coppa di Francia, non è riuscito a scalfire la difesa dei capitolini (2-0), in grado di indirizzare la sfida già nel primo tempo.

In attesa che ricominci la Ligue 1 – tra sette giorni è in programma lo scontro diretto con il Lens – gli uomini di Luis Enrique debuttano nella coppa nazionale contro i dilettanti del Revel, una delle tante “favole” che ogni anno regala questa competizione, sicuramente più “democratica” rispetto alla nostra Coppa Italia. L’avversario dei campioni di Francia in carica milita nel Regional 1, il sesto livello calcistico transalpino e nei turni precedenti ha fatto fuori Saint Aubin Guerande e Blagnac. I giocatori del Revel sono balzati agli onori della cronaca al momento dell’ultimo sorteggio, quando hanno esultato quasi come se avessero segnato un gol non appena è stato reso noto l’accoppiamento con Mbappé e compagni. Per una squadra del genere, infatti, si tratta di una vera e propria festa poter ospitare un club così importante e zeppo di campioni.

“Il faut y croire, on ne sait jamais c’est du foot !” Avant le choc face au PSG, les supporters de l’US Revel, en 6e division, veulent croire à l’exploit (@BastienAL) pic.twitter.com/N1vRMPzf9s — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 7, 2024

Luis Enrique non schiererà ovviamente la formazione titolare, anche se dalla Francia sono certi che Mbappé giocherà almeno un tempo.

L’allenatore del Psg dovrà fare a meno di Hakimi, impegnato con il Marocco nell’imminente Coppa d’Africa, e dello stesso Lee, che nei giorni scorsi ha raggiunto il ritiro della Corea del Sud, prossima al debutto in Coppa d’Asia. In porta dovrebbe giocare Keylor Navas, mentre in difesa il tecnico spagnolo regalerà minuti a Mayulu, Beraldo e Mukiele. Nel tridente quasi sicuramente ad affiancare uno tra Mbappé e Gonçalo Ramos saranno Kolo Muani e Asensio. Non convocato l’ex interista Skriniar, alle prese con un infortunio alla caviglia.

Come vedere Revel-PSG in diretta tv e streaming

La partita tra Revel e PSG, valida per i trentaduesimi di Coppa di Francia e in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa in Italia. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquisito i diritti della competizione nazionale francese.

Il pronostico

Un match senza storia, che molto probabilmente terminerà in goleada. In questo caso è del numero dei gol che bisogna tenere conto, con il Psg che potrebbe realizzarne almeno sei contro i dilettanti del Revel.

Le probabili formazioni di Revel-PSG

REVEL (5-4-1): Garcia; Vieu, Palacios, Briol, Mbuluba, N’Guessan; Zahil, Calmettes, Vaysset, Ritter; Boyer.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Mayulu, Beraldo, Vitinha, Mukiele; Soler, Ugarte, Barcola; Kolo Muani, Mbappé, Asensio.

POSSIBILE RISULTATO: 0-6