Darmstadt-Borussia Dortmund, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Darmstadt-Borussia Dortmund è una partita della diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Difficile da giudicare la prima parte di stagione del Borussia Dortmund, che ha sorpreso tutti in Champions League ma che allo stesso tempo sta deludendo in campionato. I gialloneri, dopo essersi presi gli applausi per il primo posto conquistato nel girone di ferro con Psg, Milan e Newcastle, devono fare il possibile per risalire la china in Bundesliga, dove al momento sono addirittura fuori dalle prime quattro.

Lontanissimi dal Bayer Leverkusen capolista – le Aspirine hanno 15 punti in più – gli uomini di Edin Terzic dovranno fare la corsa su Lipsia e Stoccarda, rispettivamente al quarto e al terzo posto in classifica. Per riuscirci bisognerà innanzitutto ricominciare a vincere: il Borussia Dortmund non ci riesce dal match con il Borussia Monchengladbach dello scorso 25 novembre. Un digiuno troppo lungo per una squadra che ad inizio stagione si era posta come obiettivo quel titolo che un anno fa le sfuggì solamente all’ultima giornata. Per Reus e compagni è stato un dicembre da dimenticare in fretta: oltre al pareggio (abbastanza fortunato) con il Bayer Leverkusen, la formazione giallonera è uscita dalla Coppa di Germania per mezzo dello Stoccarda, ha perso con il Lipsia e non è andato al di là di due pareggi con Augsburg e Mainz, non di certo due corazzate.

Un digiuno che dura da più di un mese

Il ritorno al successo, a questo punto, diventa tassativo nella sfida con il Darmstadt ultimo in classifica, squadra che sembra destinata a tornare subito in Zweite Liga.

I Lilien, dopo le due vittorie consecutive ad inizio ottobre – le uniche della loro stagione – si sono completamente arenati, riuscendo ad evitare la sconfitta solo con Mainz, Friburgo ed Hoffenheim. Il 3-3 dello scorso 19 dicembre contro il club di Sinsheim infonde un po’ di fiducia – la quartultima è distante solo tre punti – ma serve ben altro per abbandonare gli ultimi posti della graduatoria. Come se non bastasse, contro il Borussia Dortmund non ci saranno Hornby, Manu, Mehlem e Seydel mentre nei gialloneri spiccano le assenze di Haller e Bensebaini, convocati per la Coppa d’Africa.

Come vedere Darmstadt-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Darmstadt-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Borussia Dortmund si è aggiudicato gli ultimi tre precedenti, tutti abbastanza datati (c’è anche il 6-0 del 2016). La sosta potrebbe aver giovato alla squadra di Terzic, che non può permettersi altri passi falsi: i gol non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Darmstadt-Borussia Dortmund

DARMSTADT (3-4-1-2): Schuhen; Klarer, Gjasula, Isherwood; Riedel, Franjić, Holland, Karić; Kempe; Pfeiffer, Skarke.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Meunier, Süle, Hummels, Schlotterbeck; Sabitzer, Emre Can, Brandt; Malen, Füllkrug, Bynoe-Gittens.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3