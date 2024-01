Lipsia-Eintracht Francoforte, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Lipsia-Eintracht Francoforte è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

È corso ai ripari l’Eintracht Francoforte, tra i club più attivi in questo mercato di gennaio per quanto riguarda la Bundesliga. I rossoneri di Dino Toppmoller occupano il sesto posto in classifica dopo le prime 16 giornate di campionato ma hanno 9 punti in meno della quarta, il Lipsia, che affronteranno proprio nell’ultima giornata del girone d’andata.

Se l’obiettivo è tornare a giocare la Champions League – nella passata stagione l’Eintracht si spinse fino agli ottavi di finale nella coppa dalle grandi orecchie – servirà una maggiore continuità a livello di risultati nel girone di ritorno. La proprietà ha capito quali sono stati gli errori commessi in estate – tanti i big ceduti, a cominciare dal cannoniere Kolo Muani, e mal sostituiti – e nei primi giorni di gennaio ha messo a segno due colpi: si tratta dell’olandese van de Beek, in cerca di rilancio dopo l’esperienza da incubo al Manchester United, e l’attaccante Kalajdzic, di ritorno in Bundesliga. Entrambi dovrebbero essere già in campo nella sfida della Red Bull Arena. Gli uomini di Toppmoller ripartono dalla vittoria per 2-1 sul Borussia Monchengladbach dello scorso 20 dicembre, la seconda nelle ultime tre giornate dopo il fragoroso 5-1 rifilato al Bayern Monaco, il momento più alto della stagione.

I Roten Bullen, che prima della sosta non erano andati al di là di un 1-1 con il Wolfsburg, si sono mossi soprattutto per quanto riguarda le operazioni in uscita.

Hanno salutato Forsberg, Fabio Carvalho, Moriba e Werner, quest’ultimo tornato in Premier League, ma al Tottenham. L’unico arrivo finora è l’ex napoletano Elmas ma la casella degli acquisti dovrebbe riempirsi presto. Marco Rose è in ogni caso consapevole che dovrà fare di più per reinserirsi nella lotta per il titolo, per ora circoscritta a Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Sempre assente per infortunio Dani Olmo, mentre Haidara è stato convocato per la Coppa d’Africa. Nell’Eintracht Francoforte mancano all’appello Marmoush e Skhiri, impegnati nell’imminente rassegna continentale africana.

Come vedere Lipsia-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Lipsia-Eintracht Francoforte, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Lipsia si è aggiudicato gli ultimi due confronti: la vittoria più importante è quella dello scorso giugno nella finale di Coppa di Germania. Meglio i Roten Bullen finora in campionato, anche se l’Eintracht Francoforte ha dimostrato di essere capace di tutto ed i nuovi acquisti potrebbero aiutare a trovare maggiore continuità. Leggera preferenza per la squadra di Rose in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Lipsia-Eintracht Francoforte

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Castello, Raum; Baumgartner, Schlager, Kampl, Xavi Simons; Openda, Poulsen.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-1-1): Trapp; Tuta, Koch, Pacho, Max; Knauff, Götze, Larsson, Dina Ebimbe; van de Beek; Kalajdžić.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1