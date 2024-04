Gratta e vinci, tieniti pronto: sta per arrivare

Gratta e vinci, non farti trovare impreparato: potrebbe essere questione di giorni, è in dirittura d’arrivo.

Erano anni che glielo ripeteva. Ne era fermamente convinto e niente e nessuno avrebbe mai potuto persuaderlo del contrario. Come se già sapesse. Come se in cuor suo fosse, inspiegabilmente, a conoscenza del fatto che un giorno sarebbe accaduto. Che tutto sarebbe cambiato. E che sarebbe stata solo questione di tempo.

È stato di parola: quello che è andato “predicando” per anni, alla fine, si è realizzato. Lui non riesce ancora a crederci, men che meno sua moglie, che per tutto questo tempo ha dubitato – giustamente – delle sue promesse. Ma procediamo con ordine. Siamo nella Carolina del Nord, più precisamente a Kings Mountain: è qui che vive Adrin Anthony, giocatore occasionale che, come tante altre persone nel mondo, tenta la fortuna alle lotterie istantanee sperando di sbarcare, un giorno, il lunario.

Anzi, no. Lui non lo sperava. Lui, semplicemente, aspettava il suo turno, certo com’era che presto sarebbe toccato a lui. La scorsa settimana, si è recato al Southern Store 101, in East Church Street, a Cherryville, ed è lì che si è compiuta la magia. Non intendeva investire i dollari che aveva in tasca in un Gratta e vinci, per la verità, ma alla fine lo aveva fatto. Era sceso solo per comprare un drink, ma l’istinto gli ha suggerito di comprare, già che c’era, anche un grattino.

Gratta e vinci, ogni promessa è debito: dritto per la sua strada

Mai scelta fu più azzeccata di questa. Il $10 Million Spectacular gli ha permesso, finalmente, di realizzare il sogno di una vita. Ma anche di dimostrare alle persone a lui care che non mentiva affatto, quando affermava che un giorno sarebbe spettato a lui vincere una bella somma al gioco d’azzardo.

E la somma che ha portato a casa è bella sì, eccome se lo è. Ha intascato la bellezza di 100mila dollari in un colpo solo, sebbene alla fine dei conti, in realtà, al netto delle tasse gliene siano spettati “solo” 71,5mila. Quanto basta, comunque, per togliersi qualche sfizio. Tipo portare i bambini a Disney World, il desiderio che è da sempre in cima alla lista delle priorità di questa famiglia d’Oltreoceano.

“Le ho detto per anni che avrei vinto”, ha ripetuto più volte l’uomo ai funzionari della Lotteria, riferendosi alla moglie e ai loro continui “battibecchi” circa quella che era da tempo la sua convinzione. Aveva una possibilità su 813mila 895 di farcela e possiamo solo immaginare quanto sia soddisfatto e felice, oggi, di avercela finalmente fatta. Perciò, tieniti pronto: non sia mai che la fortuna stia per arrivare e bussare alla tua porta.