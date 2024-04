Superenalotto, che disgrazia: un errore da non ripetere

Superenalotto, stai bene attento ogni volta che giochi perché potrebbe capitare a tutti: questa è un’autentica tragedia.

Potrebbe sembrarvi strano, addirittura folle. Eppure, non è la prima volta che accade. Probabilmente penserete anche, dopo aver letto la storia che ci apprestiamo a raccontarvi, che voi non commettereste mai un errore del genere. Ma vi sbagliate. Teoricamente, potrebbe succedere a tutti: nessuno è “immune”, quando il destino si mette di traverso e muove i fili delle nostre esistenze.

Iniziamo col dire che questa storia, per nulla a lieto fine, è ambientata a Jacksonville, in Florida. A raccontarla e a fare in modo che tutto il mondo sapesse cosa fosse accaduto è stato il Daily Mail, i cui dettagli hanno seminato il panico, nel vero senso della parola, tra i giocatori ed aspiranti milionari. I fatti risalgono al mese di agosto dello scorso anno e sono riferibili ad un gioco particolarmente in voga negli States: parliamo del Mega Millions, che, per intenderci, funziona un po’ alla stessa maniera del nostro amatissimo Superenalotto.

Con la differenza che nella lotteria d’Oltreoceano i numeri da indovinare sono 8, mentre in Italia la combinazione vincente è composta da 6 numeri compresi tra l’1 e il 90. Fatta questa doverosa premessa, andiamo a scoprire che cosa è successo e quali sono state le conseguenze di un “gesto” che nessuno, certamente, vorrà mai replicare.

Superenalotto, guai a distrarti: potresti pagarne le conseguenze

L’estrazione del Mega Millions del 15 agosto 2023 era andata talmente bene che meglio, pur volendo, non si sarebbe potuto. Qualcuno aveva centrato il primo premio e indovinato tutti e 8 i numeri estratti, ragion per cui aveva diritto ad incassare la vincita spaziale in palio con quel concorso: parliamo di 36 milioni di euro, non di quattro spiccioli.

Peccato solo che nessuno, come ha fatto sapere il Daily Mail, si sia mai recato a riscuotere la somma stratosferica in questione. Sì, avete capito bene. Al quartier generale della lotteria hanno atteso per mesi che il vincitore varcasse la soglia per ritirare il suo lauto premio, ma nessuno, purtroppo, si è fatto avanti. C’è di più: trascorsi 180 giorni dall’estrazione, il premio è andato perso per sempre.

Se anche qualcuno, adesso, dovesse recarsi a riscuoterlo, tornerebbe indietro a mani vuote. Ma cosa sarà mai accaduto, vi starete legittimamente chiedendo in questo momento. La verità è che potrebbe essere successo di tutto: magari il giocatore non ha mai neanche scoperto di aver vinto perché non ha controllato i numeri estratti. O, chissà, magari non ha mai ritrovato la ricevuta vincente e non ha potuto dimostrare che quei 36 milioni di euro spettavano a lui. Quale che sia il motivo, vi serva da lezione: state attenti, quando giocate, non sia mai che anche voi diate, consapevolmente o meno, un calcio alla dea bendata.