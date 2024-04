Superenalotto, non c’è tempo da perdere: detto, fatto

Superenalotto, nella fretta ha “dimenticato” di fare qualcosa di molto importante: non ha perso un solo minuto.

Gli italiani hanno il Superenalotto; gli americani hanno il Powerball. Avranno anche due nomi diversi, ma la meccanica di gioco è molto simile ed entrambi dispensano, ad ogni estrazione, un bel po’ di denaro. Cosa che di certo, a prescindere dalle latitudini alle quali accade, non guasta. E qualche settimana fa, è toccato proprio ad un giocatore d’Oltreoceano assaporare, per la prima volta in vita sua, l’ebbrezza di vincere un mucchio di soldi grazie ad una Lotteria.

L’uomo in questione si chiama Kevin Wilson, ha 62 anni e vive ad Highland Park, nello Stato del Michigan. Da tempo gioca regolarmente al Powerball, puntando sempre sulla stessa combinazione concordata, tempo fa, insieme alla sua famiglia. L’11 marzo scorso si è recato presso il negozio HP Liquor, in Woodward Avenue, e, come da prassi, ha giocato la sua sestina nella speranza che quella potesse essere la volta giusta.

La sera dell’estrazione si è dimenticato, però, di controllare i numeri e di verificare se ci fosse corrispondenza tra quelli giocati e quelli estratti nell’ambito del Powerball. Ha scoperto di aver vinto solo l’indomani, ma in un modo che definirlo insolito non renderebbe l’idea di quanto “strana” sia la storia che stiamo per raccontarvi.

Superenalotto, quanta fretta: li ha spesi ancor prima di dirlo al marito

Mentre Kevin era al lavoro, il 12 marzo, ha iniziato a ricevere delle notifiche del suo smartphone. Arrivavano dall’app della banca presso la quale ha aperto un conto e lo informavano di tutti gli acquisti che, in quel momento, qualcuno stava effettuando con la sua carta di credito.

A quel punto, preoccupato, ha chiamato la moglie e la figlia per chiedere loro se stessero per caso facendo shopping. Quello che si è sentito rispondere dall’altro capo della cornetto lo ha lasciato, e lo crediamo bene, di sasso. La sua dolce metà lo ha invitato a rilassarsi e a stare tranquillo, garantendo che i soldi per coprire quegli acquisti c’erano, avendo loro appena vinto 250mila dollari al Powerball.

L’uomo, naturalmente, è rimasto scioccato da questa rivelazione, ma soprattutto dal fatto che sua moglie non avesse perso tempo e avesse iniziato a spendere i soldi vinti ancor prima di riscuotere la vincita. Kevin ha poi scoperto che la combinazione giocata gli aveva dato diritto ad un premio di 50mila dollari, ma che l’opzione Power Play aveva moltiplicato il premio e permesso alla famiglia di mettere le mani su quel gruzzolo abnorme. Ammesso che la moglie non abbia già speso tutto, s’intende…