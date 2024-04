Lotto, un ultimo sforzo: sta per succedere

Lotto, vietato arrendersi: quello che sogni potrebbe accadere da un momento all’altro. Ecco perché ne siamo convinti.

Se l’essere umano fosse arrendevole, non saremmo arrivati da nessuna parte. E nessuno, soprattutto, otterrebbe mai alcunché. Prendiamo i tre uomini protagonisti di questa curiosissima vicenda, per esempio. Ci hanno provato a lungo, ma veramente tanto a lungo. Non hanno desistito, ma perseverato, fino a che il destino, finalmente, o forse la dea bendata, non ha deciso di premiarli per la loro ammirevole costanza.

Iniziamo a dire, prima di scoprire nei minimi dettagli cosa effettivamente sia accaduto loro, che i tre uomini in questione vivono in Ontario, più precisamente nella regione di Kitchener-Waterloo. Adesso sono in pensione, ma si conoscono praticamente da una vita. I loro nomi, che nei giorni scorsi, per ovvie ragioni, hanno fatto il giro del web e non solo, sono Bruce Seip, Gary Collins e Robert McKittrick.

Quello di giocare al Lotto era ormai diventato, per loro, un rito vero e proprio. Si incontravano al bar, trascorrevano un po’ di tempo in compagnia l’uno dell’altro e poi, prima di andar via, si recavano a giocare la loro immancabile schedina. Solo che purtroppo non è mai andata bene. Non fino a qualche giorno fa, quanto meno.

Lotto, ci sono voluti 40 anni, ma che soddisfazione!

Il 23 marzo 2024 ha fatto da spartiacque, infatti, nella storia della loro bellissima amicizia. I tre pensionati erano stati al supermercato Sobeys ed è lì, quindi, che hanno giocato, rigorosamente tutti insieme, la combinazione che ha cambiato per sempre la loro vita, dopo un’attesa che, giustamente, è parsa loro interminabile.

Ad accorgersi della vincita è stato Seip, che al mattino, dopo l’estrazione, è corso a controllare i numeri estratti per verificare se, per caso, ci fosse anche solo una minima corrispondenza con quelli giocati dal mitico trio. “Ho controllato il biglietto – ha raccontato ai funzionari della Lotteria che gestisce il gioco Balón de Oro del Lotto – e ho dovuto aspettare che gli altri si svegliassero per condividere la notizia. È tempo per noi di vincere”.

In tre hanno vinto 1 milione 350mila dollari, una somma che, equamente divisa, potranno sfruttare, ora, per rendere felici i propri cari. Che era poi, in fondo, quello che ognuno di essi sognava da sempre. Da 40 anni. Da quando, cioè, avevano iniziato a giocare insieme nella speranza di poter sbancare, un giorno, il jackpot. Mano nella mano, proprio come volevano loro, che ci hanno insegnato che non bisogna mai arrendersi, nella vita come nel gioco.