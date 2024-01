Augsburg-Bayer Leverkusen, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Augsburg-Bayer Leverkusen è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

In Bundesliga c’è solo una squadra che è ancora imbattuta dopo sedici giornate: è il Bayer Leverkusen, che mai come in questa stagione sembra avere le carte in regola per ambire ad un traguardo importante come lo Schale, lo scudetto tedesco. Xabi Alonso, sulla panchina delle Aspirine da poco più di un anno, è riuscito a creare una macchina perfetta in grado di tenere testa ai pluricampioni del Bayern Monaco.

Se l’equilibrio dovesse continuare anche nella seconda parte del campionato, allora ci sono buone possibilità di assistere ad un altro duello memorabile come lo fu quello dello scorso anno con il Borussia Dortmund. Il Bayer Leverkusen, intanto, non arretra di un millimetro: solo in tre occasioni ha mancato la vittoria, pareggiando con Bayern Monaco, Stoccarda e Borussia Dortmund. Per il resto solo ed esclusivamente vittoria, anche per quanto riguarda l’Europa League, competizione nella quale gli uomini di Xabi Alonso hanno stravinto il proprio girone. Occhio, però, perché i bavaresi restano sempre in agguato: il Bayern Monaco ha cinque punti in meno ma deve ancora recuperare una partita, quella che fu rinviata per neve contro l’Union Berlino.

Augsburg troppo discontinuo

Nell’ultimo match del 2023 il Leverkusen aveva dilagato contro il Bochum (4-0), tre giorni prima invece era toccato all’Eintracht Francoforte fare i conti con le Aspirine (3-0).

Schick e compagni ripartono dalla trasferta di Augsburg, rigenerato dal cambio in panchina: da quando al timone c’è il danese Jess Thorup le cose hanno iniziato ad andare meglio, malgrado i bavaresi abbiano perso entrambe le ultime due trasferte contro Werder Brema e Stoccarda, incassando 5 gol complessivi e non segnandone nessuno. L’Augsburg, al momento undicesimo in classifica, contro il Leverkusen non potrà contare sullo squalificato Pedersen, mentre i rossoneri devono rinunciare ai nazionali Tapsoba, Kossounou e Adli, ma mancherà anche il cannoniere nigeriano Boniface, che si è appena infortunato gravemente.

Come vedere Augsburg-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Augsburg-Bayer Leverkusen è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Leverkusen, nonostante qualche assenza e le incognite post-sosta, dovrebbe riprendere da dove ha lasciato e cioè dalle vittorie. L’Augsburg è un cliente ostico – nello scorso campionato fece due su due contro le Aspirine – ma sarà difficile contrastare quella che per ora è di gran lunga la migliore squadra della Bundesliga. Le reti complessive potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Augsburg-Bayer Leverkusen

AUGSBURG (4-2-3-1): Dahmen; Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Gumny; Rexhbeçaj, Dorsch; Jensen, Demirović, Engels; Tietz.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Stanišić, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3