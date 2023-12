Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte è una partita della quindicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, pronostici.

Primo in classifica con quattro punti di vantaggio sul Bayern Monaco (anche se la squadra di Tuchel ha una partita in meno). Primo posto anche in Europa League. Migliore difesa del campionato e una squadra che gioca praticamente a memoria. Xabi Alonso può essere davvero felice di quello che i suoi uomini stanno facendo.

Una squadra, il Leverkusen, che sta dominando dovunque e che non sembra avere nessuna intenzione di lasciare nulla al caso. Né in Patria e nemmeno in Europa. E stavolta nemmeno l’impegno europeo potrebbe essere – semmai – una scusante, visto che l’Eintracht Francoforte è stato impegnato giovedì sera, perdendo, sul campo dell’Abeerden. Sono quindici i punti in classifica che dividono le due formazioni e che si stanno tutti. Gli ospiti come al solito si trovano lì, vicini alla zona europea e se la giocheranno fino alla fine della stagione. Ma in questo momento non hanno né le qualità fisiche, e nemmeno quelle tecniche, di pensare a quello che potrebbe essere un vero e proprio colpaccio contro una squadra che ancora non ha perso nessuna partita.

Come vedere Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sfida abbastanza scritta, in un match che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e anche almeno una rete per squadra. Ma su chi si prenderà i tre punti non abbiamo e non ci possono essere davvero dubbi. In questo momento chiunque potrebbe perdere contro questo Bayer Leverkusen, una formazione che gioca a memoria guidata in maniera magistrale da Xabi Alonso. Che continuerà a vincere e a rimanere in vetta al campionato tedesco.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-5-1): Grahl; Aurelio Buta, Tuta, Koch, Pacho; Knauff, Hasebe, Larsson, Gotze, Dina Ebimbe; Ngankam.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1