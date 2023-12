Valencia-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Valencia-Barcellona è una partita valida per la diciassettesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non può permettersi nessun passo falso il Barcellona contro il Valencia. Perché dopo la sconfitta contro il Girona sono sette i punti che dividono la truppa di Xavi da quella di Michel che guida il campionato. E forse questi si possono pure riprendere durante il campionato, ma ci sono quei 5 in meno rispetto al Real che sono davvero complicati. Insomma, i catalani hanno un solo risultato a disposizione.

Non sarà semplice contro il Valencia comunque che, nell’ultimo periodo, sta avendo delle importanti difficoltà. I padroni di casa nelle ultime quattro uscite nella Liga non hanno mai vinto: anzi, hanno perso quattro volte e pareggiato zero a zero contro il Celta Vigo. Evidente che in attacco ci siano dei problemi. E anche dietro si balla, visto che il Real qualche settimana fa ne ha fatti cinque. C’è poco da stare sereni insomma, anche se la classifica non è poi così brutta da vedere. Ora, entrambe hanno le motivazioni giuste, quelle che servono, per andare a prendersi i tre punti. E sappiamo benissimo che i valori in campo sono decisamente differenti. Se vogliamo dirla tutta, comunque, dopo la sconfitta in Champions League contro l’Anversa, è il Barcellona – e soprattutto Xavi – quello che ha bisogno di prendersi la vittoria. E quindi fiducia alla squadra ospite.

Come vedere Valencia-Barcellona in diretta tv e streaming

Valencia-Barcellona, valida per la diciassettesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Barcellona obbligato a vincere e che vincerà questa partita. Magari in un match con almeno tre reti complessive: sì, ci potrebbero tranquillamente stare. In ogni caso la vittoria ospite non sembra possa essere in nessun modo in discussione.

Le probabili formazioni di Valencia-Barcellona

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Correia, Mosquera, Diakhaby, Gasiorowski; Foulquier, Guillamon, Pepelu, Perez; Lopez, Duro.

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Kounde, Araujo, Christensen, Cancelo; Pedri, De Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2